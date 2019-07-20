Aracında ve üzerine 5 kilo bonzai bulunan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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