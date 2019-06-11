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Aracından cephane çıkmıştı, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 17:48 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Sivas İlçe Başkanı Yakup Çoban’ın evini kurşunladıktan sonra aracında 6 tüfek, bir tabanca, 10 adet bıçak ve fişekle yakalanan zanlı tutuklandı.Gültepe Mahallesi’nde geçtiğimiz gece Büyük Bilirlik Partisi Sivas Merkez İlçe Başkanı Yakup Çoban’ın evine tüfekle kurşun yağdırıp kaçmaya çalışırken yakalanan Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Y.E.’nin 22 Haziran 2018 tarihinde yine Çoban’a ait evi kurşunlayan kişi olduğu anlaşıldı.

Aracından cephane çıkmıştı, tutuklandı

Büyük Birlik Partisi Sivas İlçe Başkanı Yakup Çoban’ın evini kurşunladıktan sonra aracında 6 tüfek, bir tabanca, 10 adet bıçak ve fişekle yakalanan zanlı tutuklandı.
Gültepe Mahallesi’nde geçtiğimiz gece Büyük Bilirlik Partisi Sivas Merkez İlçe Başkanı Yakup Çoban’ın evine tüfekle kurşun yağdırıp kaçmaya çalışırken yakalanan Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Y.E.’nin 22 Haziran 2018 tarihinde yine Çoban’a ait evi kurşunlayan kişi olduğu anlaşıldı. Y.E. emniyet ifadesinde, geçmişte Çoban tarafından darp edildiği için her iki eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
Geçtiğimiz gece Y.E.’nin kaçmaya çalıştığı araçta yapılan aramada; 6 adet tüfek, 1 tabanca ve bol miktarda fişek ele geçirilmişti.

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