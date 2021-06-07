Aracını çalışır halde bırakıp kaybolan market işletmecisinden 3 gündür haber yok

ALAN BÜYÜK OLDUĞU İÇİN SONUCA ULAŞILAMADI

Yeğeni Onur Uygun'un cumartesi günü saat 16.00 sıralarından itibaren kayıp olduğunu ifade eden teyze Sibel Erdoğu, "Yeğenime ulaşamayınca bizde panik olduk. Bu sebeple polisi aradım. Bunun üzerine aynı gün Aksu ilçesinde aracının burada olduğunu söylediler. Buraya geldiğimizde aracı çalışır vaziyette, dörtlüleri yanık şekilde yolun kenarında duruyordu. Sağ yan koltukta da cüzdanı duruyordu. Yeğenim normalde kesinlikle cüzdanını cebinden çıkarmazdı. Sonrasında zaten ekipler geldi ve gece saatlerinde çalışmalar başladı. Alan çok büyük olduğu için bir sonuca ulaşamadılar" dedi.

60 SAATTEN FAZLA OLDU

Alanın çok büyük olduğunu ve gelen ekiplerin yetersiz kaldığından dert yanan teyze Erdoğu, "Burada detaylı bir arama çalışması gerçekleşmedi. Neredeyse 60 saat oldu. Ben buraya gerekli desteğin gönderilmesini istiyorum. Gelen arama köpeği kadavra köpeği olduğu için, koku alamadığı için sadece ölüyü arıyor. Kıyafetleri de getirildi ama hiç bir şekilde köpek onları koklayıp da henüz bulamadı. Alan çok büyük olduğu için bu arama çalışmalarıyla sonuçlanacak gibi durmuyor" diye konuştu.