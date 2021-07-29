Aracını çektirmemek için av tüfeğiyle ortalığı birbirine kattı! Polislere tehditler savurdu

Olay, Mamure Mahallesi Kanlıtepe Sokak'ta meydana geldi. Sokağa otomobilini hatalı park eden Adil Y.'yi (68) polis ekipleri aracı çekmesi için uyardı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Adil Y., av tüfeğini alıp cama çıkarak polise küfür ve tehditler savurdu.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Polis ekipleri çevredekilerin zarar görmemesi için olay yerini emniyet şeritleriyle kapattı. Evden 1 el silah sesi gelmesi üzerine şahsın yakalanması için Özel Harekat Polisleri operasyon düzenledi.

Kendisini eve kilitleyen Adil Y., 3 buçuk saat sonra Özel Harekat ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Evden çıkarılan şüpheli polisten, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına engel olunmasını istedi.

Operasyon nedeniyle evin yakınındaki Hasan Polatkan Caddesi üzerinde bulunan tramvay hattından geçen seferler durduruldu. Cadde ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı. (İHA)

