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Aracını kuşlar için yuva yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde fırın işleten Yılmaz Şit (48), serviste kullandığı kamyonetini kuşlara yuvaya çevirdi.

Aracını kuşlar için yuva yaptı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde fırın işleten Yılmaz Şit (48), serviste kullandığı kamyonetini kuşlara yuvaya çevirdi. Aracının tavanına ekmek ve simit parçaları bıraktığını, kuşların da buna alıştığını belirten Şit, bazen kuşların rahatı bozulmasın diye aracı servise bile çıkarmadığını söyledi.
Erciş ilçesinde fırın işleten Yılmaz Şit, ekmek fırnında servis olarak kullandığı aracını kuşlar için de yuva yaptı. Şit, 6 yıldır aracın kasasında kuşlara simit, poğaça, bulgur ve buğday vererek besliyor.
Hayvanları çok sevdiğini, 6 yıldır fırında servis olarak kullandığı aracı kuşlar için yuva yaptığını söyleyen Yılmaz Şit, "Servis aracımı kuşlar için yuva ve lokanta olarak kullanıyorum. Öyle ki bazen servise çıkıp ekmek dağıtmamız gerekiyor. Sırf kuşların rahatı bozulmasın diye ekmek dağıtımı için taksi kiralıyorum. Onlar bizler gibi canlı ve yaşadığımız coğrafyanın iklim şartları malum çok soğuk ve karlı. Onları beslememiz gerekiyor. Kuş lokantası her gün açık. Kuşlar gelip gruplar halinde karınlarını doyuruyor. Bir grup karnını doyurup dinlenmeye çekilince, diğer bir grup geliyor. Ben 48 yaşındayım ve 7 çocuğum var. Yıllardır fırıncılık yapıyorum. Bütün çocuklarımı okutuyorum. Bir de kitap yazdım. Bazı dergilerde yazılarım yayımlandı. Ömrümüz yettiğince bu alışkanlığımızı devam ettirip kuş lokantamızla kuşlara hizmet edeceğim" dedi.

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Aracını kuşlar için yuva yaptıAracını kuşlar için yuva yaptıAracını kuşlar için yuva yaptıAracını kuşlar için yuva yaptı

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