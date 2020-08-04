Aracını modifiye etmek isteyenler dikkat! En ekonomik sonuç için...

Dilimizdeki karşılığı değiştirmek, kişiselleştirmek olan “modifiye” kelimesi günümüzde araçlar için sıklıkla kullanılıyor. Araçtaki modifiye aracın dışında olabileceği gibi motorunda da olabilir. Eğer ekonomik birkaç değişiklikten bahsedecek olursak dış değişiklikleri örnek verebiliriz. Cam filmi, far, rüzgarlık, jant gibi az maliyetli pek çok işlem yapabilirsiniz, böylelikle aracınıza estetik bir dış görünüm de kazandırmış olursunuz.

ARAÇ MODİFİYESİNDE EN BASİT ADIM: CAM FİLMİ

Cam filmi aracınızın hem daha şık görünmesini sağlar hem de zararlı UV ışınlarına karşı koruma kalkanı oluşturur ve yolcu koltuklarının fazla ısınmasını önler. İyi bir cam filmi; gece araç kullanırken karşınızdan gelen, gözünüzü alabilecek kadar keskin olan ışıkların süzülmesini sağlar. Aracın önlerine cam filmi yaptırmak kanunen yasak olduğu için bunu göz önünde bulundurmayı unutmayın.

HEM GÜZEL GÖRÜNÜYOR HEM DE YOL TUTUŞU SAĞLIYOR: RÜZGARLIK

Sedan arabalarda bagaj kapağına takılabilen rüzgarlık, Hatchback arabalarda da tavanın arka kısmına takılabiliyor. Aracınıza rüzgarlık taktırdığınızda yol tutuşunun değiştiğini de fark edersiniz. Aerodinamik etki sayesinde araç yola daha fazla yapışır. Bu sebeple alırken rüzgarlığın açısına dikkat etmek gerekir. Aracın hızı arttıkça araca daha çok hava etki eder ve rüzgarlık bu havayı karşılayarak aracın arkasını daha çok yere bastırır.

ARACININ HOŞ GÖRÜNMESİNİ İSTEYENLERİN TERCİHİ: FAR KİTLERİ

Far kitleri arasında özellikle Xenon farlar sıklıkla tercih ediliyor. Güzel görünümü dışında kısa mesafede çok yoğun ışık yaydığı için daha iyi görüş sağlar. Ancak tek bir dezavantajı var. Fazla yansıma olduğu için karşıdan gelen sürücünün gözünü alma olasılığı çok yüksek. Bu sebeple Xenon far alırken uzun

