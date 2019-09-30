HABER

Aracını park etmek isterken yaşlı kadına çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 10:43 | Son Güncelleme

Gaziantep’te aracını park etmek isteyen sürücü, geri geri giderken çarptığı yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi.

Gaziantep’te aracını park etmek isteyen sürücü, geri geri giderken çarptığı yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi. Yaralı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Etem Y., 27 AJU 56 plakalı aracını 34 Sokak’a park etmek için geri sürmeye başladı. Bu sırada sokakta oturan 91 yaşındaki Telli Naz Kaya, aracın geldiğini fark etmedi. Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Kaya, sürücü tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaya’nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan yaşlı kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölüSakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü
Ankara’da kablo hırsızları yakalandıAnkara’da kablo hırsızları yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

5 kişiyi altına alıp markete daldı! Korkunç kaza kamerada!

5 kişiyi altına alıp markete daldı! Korkunç kaza kamerada!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.