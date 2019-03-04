HABER

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 15:56 | Son Güncelleme

Kağıthane'de tamiri yapılan aracını sanayiden alarak test sürüşüne çıkan genç, dere yatağına uçtu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti. Otomobillere olan tutkusu ile tanınan Vedat Gülbey'den geriye sosyal medya hesabından paylaştığı hız videoları kaldı.

Edinilen bilgiye göre, bir araç galerisinde çalışan 24 yaşındaki Vedat Gülbey sanayide parçası değişen aracını test etmek için Maslak’ta test sürüşüne çıktı.

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

Aracın kontrolünü kaybeden Gülbey, Kağıthane'de dere yatağına uçtu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci araçtan çıkardı.
Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Gülbey, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerindeki ekipler kullanılamaz halde olan aracı bulunduğu yerden çıkararak inceleme başlattı.

'BARİYER OLMADIĞI İÇİN UÇARAK KANALA DÜŞÜYOR'

'BARİYER OLMADIĞI İÇİN UÇARAK KANALA DÜŞÜYOR'
Vedat Gülbey’in arkadaşı Yener Ünsal olayı anlatırken, “Araç şurada dengesini kaybediyor.
Burada da gördüğünüz gibi bariyer olmadığı için uçarak kanala düşüyor. Kendi arabası, teste çıkıyor araçla.
Sanayide birkaç parçası değişmiş. Test sırasında da dengesini kaybedip uçuyor. Genç bir arkadaşımızdı.” ifadelerini kullandı.
Çevresinde otomobillere olan tutkusu ile tanınan Vetal Gülbey'de geriye sosyal medya hesabından paylaştığı hız videoları kaldı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane Kaza

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Başka insanların ölümüne de sebebiyet verebilirdi. Kendi hız tutkusu kendi canına mal oldu. Üzülmedim.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezi Parkı iddianamesiyle ilgili flaş gelişme

Kabul edildi! Aralarında Osman Kavala da var

4'ünü de eğlence merkezinde yakaladılar! Polisi bile şaşırtan olay

Polis bile şaşırdı! 4'ü de eğlence merkezinden çıktı

PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.