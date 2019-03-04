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Aracını saniyeden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 14:51 | Son Güncelleme

Kağıthane’de tamiri yapılan aracını sanayiden alarak test sürüşüne çıkan genç, dere yatağına uçtu.

Kağıthane’de tamiri yapılan aracını sanayiden alarak test sürüşüne çıkan genç, dere yatağına uçtu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti. Otomobillere olan tutkusu ile tanınan Vetal Gülbey’de geriye sosyal medya hesabından paylaştığı hız videoları kaldı.
Edinilen bilgiye göre, bir araç galerisinde çalışan 24 yaşındaki Vedat Gülbey sanayide parçası değişen aracını test etmek için Maslak’ta test sürüşüne çıktı. Aracın kontrolünü kaybeden Gülbey, Kağıthane’de dere yatağına uçtu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci araçtan çıkardı. Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırılan Gülbey, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerindeki ekipler kullanılamaz halde olan aracı bulunduğu yerden çıkararak inceleme başlattı.
“Bariyer olmadığı için uçarak kanala düşüyor”
Vedat Gülbey’in arkadaşı Yener Ünsal olayı anlatırken, “Araç şurada dengesini kaybediyor. Burada da gördüğünüz gibi bariyer olmadığı için uçarak kanala düşüyor. Kendi arabası, teste çıkıyor araçla. Sanayide birkaç parçası değişmiş. Test sırasında da dengesini kaybedip uçuyor. Genç bir arkadaşımızdı.” ifadelerini kullandı.
Çevresinde otomobillere olan tutkusu ile tanınan Vetal Gülbey’de geriye sosyal medya hesabından paylaştığı hız videoları kaldı.

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