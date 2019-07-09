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Aracını satarken sahte dekontla dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 19:00 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir kişi, internet üzerinden kamyonetini satmak için iletişime geçtiği kişiler tarafından sahte dekontla dolandırıldı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir kişi, internet üzerinden kamyonetini satmak için iletişime geçtiği kişiler tarafından sahte dekontla dolandırıldı. Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki şahıs uzun süren bir takip sonucu dolandırdıkları araçla birlikte Sivas ilindeki polis ekiplerince yakalanıp Niksar ilçesine getirildiler. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Edinilen bilgiye göre, Niksar’da oturan Erdoğan Karakaş adlı vatandaş kamyonetini satmak için internete koydu.
Erdoğan Karakaş’ı telefonla arayan bir kişi aracı almak istediğini söyledi. Niksar’da M.A. ve H.Ö. adlı şahıslarla buluşan Karakaş 53 bin 500 lirada anlaşarak aracın satışını vermek için notere gittiler. Satış öncesi kendisine parasını hesabına yatırdıklarını dair sahte bir banka dekontunu WhatsApp üzerinden göstererek aracın satışını alan şahıslar sırra kadem bastılar. Satış sonrası bankaya giden Erdoğan Karakaş hesabında paranın olmadığını görmesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polis merkezine müracaat etti. Hemen harekete geçen Niksar asayiş ekipleri konuyla ilgili çevre il ve ilçeleri bilgilendirerek yaklaşık 3 saat sonra Sivas ilinde aracı ve şahısları yakalattı. Şahıslar araçla birlikte Niksar ilçesine getirilerek emniyette sorguya alındılar.
Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.A. ve H.Ö. adlı şahıslar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Cezaevine gönderildi.
Öte yandan, tutuklanan şahısların aynı yöntemle Mersin, Kahramanmaraş İstanbul illeri başta olmak üzere birçok ilde dolandırıcılık işine karıştıkları ve arandıkları öğrenildi. Emniyette aracını teslim alan Erdoğan Karakaş herkese dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Erdoğan Karakaş herkese dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu
Aracını satarken dolandırılan Erdoğan Karakaş olayın nasıl olduğu hakkında şu ifadelere yer verdi: “Arabamı satmak için internete ilan koymuştum, ilanı gören birisi telefon açtı arabama talip olduklarını ve satın almak istediklerini söylediler. Niksar ilçe girişinde 53 bin 500 liraya pazarlığımızı bitirdik. Satış yapmak için notere gittik, orada satış yapılırken, bunlar bana whatsapp üzerinden bir banka dekontu gönderdiler paramı yatırdıklarını söylediler. Ben de 53 bin 500 liralık dekonta baktım hesap numarası doğru, yarım saat içerisinde hesaba para aktarılacağı için yarım saat bekledim. Yarım saat içerisinde satışı aldılar parayı yatırdık diyerek çekip gittiler. Şahısları telefonla aradığımda beni oyalayarak bir yanlışlık olduğunu söyleyip Reşadiye tarafında yanlışlığı geri düzeltmek için döndüklerini bana söylediler ve daha sonra da kendilerine ulaşamadım.”

“Ben dolandırıldım başkası dolandırılmasın”
Dolandırıldığını anlayınca hemen polise giderek şikayetçi olan Karakaş, “Ben yarım saat bekledikten sonra hesapta para olmadığını fark ettim ve hemen emniyete giderek şikayetçi oldum. Sağ olsun polis arkadaşlar olaya hemen el attılar ve her tarafa bildirdiler ve arabamızı ve şahısları Sivas’ta ele geçirdiler. Bu iş benim başıma geldi, bundan sonra herkes dikkatli olsun. Ben çok şükür atlattım bir başkasına daha bu tip insanlar sebep olmasın” şeklinde konuştu.

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