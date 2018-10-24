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ARACINI TAMİR ETMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 22:52 | Son Güncelleme

Esenyurt TEM Otoyolunda bozulan araçlarını kontrol eden iki kişiye TIR çarptı.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Esenyurt TEM Otoyolunda bozulan araçlarını kontrol eden iki kişiye TIR çarptı. Kaza nedeniyle bir kişi ölürken bir kişi de ağır yaralandı. Kazayı duyup olay yerine gelen ölen kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaza, TEM Otoyolu Mahmut Bey Gişelere yakın bir noktada Edirne istikametinde akşam saatlerinde medyana geldi. Sürücü Haluk Ergeneli, arızalanan 34 SY 9842 plakalı otomobilini emniyet şeridine park etti. Sürücü Haluk Ergeneli ve yanındaki kişi, araçtan inip arızayı belirlemeye çalıştı. Bu sırada, aynı istikamette seyreden E.S.E. idaresindeki GR 70 ATI Romanya plakalı TIR, Haluk Ergeneli ve arkadaşına çarptı. Çarpmanın etkisi ile Haluk Ergeneli ve arkadaşı yola savruldu.
Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Haluk Ergeneli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer kişi ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmi henüz belirlenemeyen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde ekiplerin incelemesi bitene kadar bir şerit trafiğe kapatıldı.
Kazayı duyup olay yerine gelen ölen Haluk Ergeneli'nin oğlu ve eşi sinir krizi geçirdi. Polis ve sağlık ekipleri kazada ölen kişinin yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Ölen kişiden detay görüntü
-Kazaya karışan TIR'dan görüntü
-Sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Ölen kişinin yakınlarının sinir krizi geçirmesi
-TEM Otoyolundan detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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