Aracını yanlış yere park eden sürücü polisi çileden çıkardı

Malatya’da aracını yanlış yere park eden ve ehliyetini göstermeyen sürücü polisi çileden çıkardı. Sürücü elindeki megafonla sürücünün hatasını söyleyen polisin üzerine yürüdü.

Malatya Nasuhi Caddesi’nde yaşanan olayda polis ekipleri, aracını yasak yere park eden sürücünün ehliyetini istedi. Ehliyetini vermeyen sürücü güçlük çıkarınca, polis elindeki megafonla sürücünün yanlışını herkese ilan etti. Bu duruma sinirlenen sürücü anons yapan polisin üzerine yürüdü.

Polis ile sürücü arasında yaşanan gerginlik diğer polislerin araya girmesiyle sona erdi.

