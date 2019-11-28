Aracını yayaların üzerine süren sanığın yargılanmasına devam edildi

Cumhuriyet savcısı, gelmeyen tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesini, "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarının uzlaştırma kapsamında bulunduğundan sanık Görkem Sertaç Göçmen ile müştekiler arasındaki dosyanın savcılığa gönderilmesini, iddianamede bahsedilen ancak mağdurlar arasında ismi olmayan bir kişinin duruşmaya çağrılmasını ve tutuklu sanığın bu halinin devamını talep etti.

Mahkeme, suçtan doğrudan zarar görmedikleri için bu talebi reddetti.

Duruşmada, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları da hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Müştekilerin avukatları da sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Göçmen'in annesi ve avukatı olan Aynur Göçmen de müştekilerden A.A'nın olayda kemik kırığının oluştuğunu iddia ettiğini, bu kişinin burun estetiği yaptırdığını, kırığın da buna bağlı olabileceğini belirterek, rapora itiraz ettiklerini söyledi.

Avukat Göçmen, "Müvekkilimin bu olayda öndeki üç dişi kırılmıştır. Müvekkilim tutuklu kaldığı cezaevinde kahroluyor. Psikolojisi bozulan benim müvekkilimdir. Sabıkasızdır. 6 kişinin yaralandığı bir eylem gerçekleşti. Ancak çok pişman. Uyku uyuyamıyor, 12 kilo verdi. Gerçekten olaydan dolayı çok üzgünüz." diye konuştu.

Tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen de "Kimseye zarar verme kastıyla hareket etmedim. Darp edilmem nedeniyle kaçmak istedim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararının devamına, müşteki A.A. ile sanık arasındaki suça konu eyleminin uzlaştırma savcılığına gönderilmesine ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.