Aracının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen kişi gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, aracının arkasına bağladığı köpeği sürüklediği anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi gözaltına alındı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medyada yer alan, bir kişinin aracına bağladığı köpeği sürüklediği, bu kişiye başka bir sürücüyle yanındaki yolcunun tepki gösterdiği görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Köpeği sürüklediği tespit edilen A.D. Ağcagüney Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

A.D'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

