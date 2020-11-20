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Aracının içinde babası tarafından bıçaklandı

20.11.2020 13:10 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir kişi babası tarafından aracının içinde bıçaklanarak hastanelik oldu.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Recepoğlu Kavşağı’nda meydana geldi.

Samsun’da bir kişi babası tarafından aracının içinde bıçaklanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Recepoğlu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki İsmail Ç., oğlu İsmail Ç.’yi (38) aracının içinde bıçakla sol omzundan yaraladı. Kanlar içinde kalan oğul, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kendisini bıçaklayan babasından şikayetçi olduğunu söyleyen İsmail Ç., "Hayvancılık işiyle geçimimi sağlıyorum. Babam geçen yıl 22 büyükbaş hayvanımı sattı, bana parasını vermedi. Yaklaşık 3 hafta önce de bu kez de 105 adet koyunumu sattı, yine parasını vermedi. Kendisinden paramı isteyince benimle kavga etti. Bugün aracımla seyir halindeyken önüme çıkıp durdurup bana aracın içinde bıçakla saldırarak yaraladı" dedi.
Polis olaydan sonra kaçan babayı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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