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Aracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 16:06 | Son Güncelleme

KONYA’da park halinde bulunan hafif ticari araç içerisinde, vücudunda yaklaşık 20 bıçak darbesi olan Erdal Yıldırım’ın (48) cesedi bulundu.

Aracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA’da park halinde bulunan hafif ticari araç içerisinde, vücudunda yaklaşık 20 bıçak darbesi olan Erdal Yıldırım’ın (48) cesedi bulundu.
Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 42 CVU 90 plakalı hafif ticari araç içerisinde hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yaklaşık 20 bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Aracın plakası üzerinden yola çıkan polis, ölen kişinin Erdal Yıldırım olduğunu belirledi.
Yıldırım hakkında ailesi tarafından dün öğle saatlerinde Özalkent Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Olay yerinde bir adet meyve bıçağı bulan polis, kan izlerini de takip ederek yaklaşık 500 metre ileride kırık bir bıçak parçası buldu. Polis, olayın orada gerçekleştiği yada şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra o istikamete kaçtığı şüphesi üzerinde duruyor.
Erdal Yıldırım’ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Aracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulunduAracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulunduAracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulunduAracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu

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