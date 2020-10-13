HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aracının içinde öldü, 10 gün sonra fark edildi

Aracının içinde öldü, 10 gün sonra fark edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Eskişehir’de evinin bahçesindeki otomobilinin içerisinde ölü olarak bulunan şahsın 10 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.Edinilen bilgilere göre olay, Muttalip Mahallesinde meydana geldi.

Eskişehir’de evinin bahçesindeki otomobilinin içerisinde ölü olarak bulunan şahsın 10 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Muttalip Mahallesinde meydana geldi. Müstakil bir evde tek başın yaşayan Ali K.’dan komşuları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine evinin bahçe kapısından giren komşular, 62 yaşındaki Ali K.’nın araç içerisinde olduğunu ve hayatını kaybettiğini fark etti. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali K.’nın yaklaşık 10 gün önce ölmüş olduğunu tespit etti. Ali K.’nin kimsesinin olmadığı belirtilirken, aracının içerisinde bindiğinde ayakkabılarının olmaması da dikkat çekti. Yaşanılan olay ekipler tarafından şüpheli ölüm olarak değerlendirilirken gerekli çalışmalar başlatıldı.
Ali K.’nin uzun yıllardır burada bulunan ikametinde yaşarken, sebze ve meyve yetiştirip pazarda satarak hayatını idame ettirdiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken maske uyarısıProf. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken maske uyarısı
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
Gözaltına alınmamak için kız arkadaşıyla birlikte pencereden sarkarak direndi
Gözaltına alınmamak için kız arkadaşıyla birlikte pencereden sarkarak direndi
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Sakarya Valiliği duyurdu! Maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası
Maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası
Dev çekiliş yapılıyor... 13 Ekim 2020 Magnum Porsche çekiliş sonucu sorgulama! Magnum Porsche çekilişi ne zaman? 2020 Magnum çekilişi saat kaçta başlayacak?
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken maske uyarısı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken maske uyarısı
Çorum'da maden ocağında göçük! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Çorum'da maden ocağında göçük
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı
MSB açıkladı: Saldırı girişimindeki terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.