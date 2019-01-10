Aracının kazada fırlayan lastiklerinden birini bırakıp üç tekerle kaçtı

Ankara'da yaralanmalı trafik kazasına karışan sürücü, biri çarpmanın etkisiyle fırlayınca üç lastiği kalan otomobili ile olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Eskişehir yolu Beysukent Köprüsü yol ayrımında aynı yöne giden ve kimin kullandığı öğrenilemeyen 06 BF 1014 plakalı araca yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulup trafik işaret levhalarına vurarak durabilen 06 BF 1014 plakalı aracın sürücüsü yaralandı.

Kazaya neden olan otomobilin bir tekerleği yerinden fırladı ve sürücü üç lastiğiyle kalan otomobil ile bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye götürdü.

Kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

