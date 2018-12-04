Aracının LPG tankında 36 kilo eroin geçirilen sürücü adliyede

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, cipinin LPG tankının içinde 36 kilo eroin ele geçirilen İ.A., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine takibe aldığı cipi Yenice'de durdurdu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapıldı. LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 36 kilo gelen eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.A. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan İ.A., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Elleriyle yüzünü kapatmaya çalışan İ.A. daha sonra Yenice Adliyesi'ne sevk edildi.
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