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  4. Aracının marşına bastı, az daha canından oluyordu

Aracının marşına bastı, az daha canından oluyordu

07.12.2020 10:58 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te bir sürücü, park halindeki iken çalıştırdığı aracından bir anda alevler yükselmeye başladı.

Bilecik’te bir sürücü, park halindeki iken çalıştırdığı aracından bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü canını zor kurtarırken, araç kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Seryap Sitesi önüne dün gece 26 NP 740 plakalı otomobil park eden Hasret K., bu sabah aracını çalıştırmak üzere sürücü koltuğuna oturdu. Kontağı çevirdiği esnada bir anda araç alev topuna dönerken, sürücü kendini zor dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

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