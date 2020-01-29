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Aracının ön koltuğuna koyduğu cenazeyi Suriye'ye götürmek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

ADANA’da Suriyeli Muhammed Bekkur, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki yakınının cenazesini, kendisine ait hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna yerleştirip, İl Göç İdaresi'ne geldi.

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da Suriyeli Muhammed Bekkur, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki yakınının cenazesini, kendisine ait hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna yerleştirip, İl Göç İdaresi'ne geldi. Cenazeyi, kendi aracıyla Suriye'ye götürmek isteyen Bekkur'a izin verilmedi.
Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir kanser tedavisi gören Suriyeli Ömer Kaddur (19), dün saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ailesi Suriye’de olduğu öğrenilen Kaddur’un cenazesini yakını Muhammed Bekkur teslim adlı. Bekkur, gencin çarşafa sarılı cansız bedenini, kendisine ait hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna yerleştirdi. Ardından da 7 yaşındaki oğlu Bilal Bekkur'u yanına alıp, cenazeyi yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan İl Göç İdaresi Binası'na getirdi.
CENAZENİN OLDUĞU ARACI PARK ETTİ
Cenazenin olduğu aracı yol kenarında park eden Bekkur, İl Göç İdaresi Binası'na girdi. Araçtaki cenazeyi görenler ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Daha sonra da binadan çıkan Muhammed Bekkur'daki evrakları inceledi. Bekkur, Kaddur'un cenazesini Suriye'de olan ailesine ulaştırmak istediğini söyledi. Polisin, Bekkur'a kendi aracıyla götürmesine izin vermediği cenaze yeniden Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ömer Kaddur'un cansız bedeni, cenaze aracıyla Suriye'ye gönderildi.

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