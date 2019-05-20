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ARACININ ÜSTÜNDE OTOPARKA GÖTÜRÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:11 | Son Güncelleme

- İlginç anlar kameraya yansıdı Haber-Kamera: Ersan SAN-Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracı bağlanan UBER sürücüsü Mesut S., aracının üzerine çıkarak 15 dakika boyunca polise direndi.

- İlginç anlar kameraya yansıdı

Haber-Kamera: Ersan SAN-Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracı bağlanan UBER sürücüsü Mesut S., aracının üzerine çıkarak 15 dakika boyunca polise direndi. Mesut S. tüm uyarılara rağmen araç üzerinden inmeyince, aracıyla birlikte çekiciye yüklendi. Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesilirken, o anlar kameralara yansıdı.
UBER aracıyla korsan taşımacılık yaptığı iddia edilen Mesut S., öğle saatlerinde Levent'ten aldığı Rus yolcuyla Etiler yönüne seyir halindeyken trafik polisleri tarafından durduruldu. Aracının bağlanacağını anlayan sürücü, aracının üzerine çıkarak polise direndi. 15 dakika boyunca polisin tüm uyarılarına rağmen araç üzerinden inmeyen Mesut S., aracıyla birlikte çekiciye yüklendi. Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesildi. Ceza puanı sınırı aşılması nedeniyle ehliyetine de el konuldu. Araç ise 2 aylığına bağlandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Mesut S. de bu sırada telefonuyla çekim yaparak o anları kaydetti. Görüntülerde aracın üzerindeki Mesut S. çekiciye yükleniyor. Bu sırada 'Haksız yere aracımı bağlıyorlar' diye bağıran sürücü, çekici üzerinde otoparka kadar gidiyor.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Sürücünün aracın üzerindeki görüntüsü
-Çevredeki polisler
-Çekicinin gelmesi
-Aracın sürücü üzerindeyken çekiciye yüklenmesi
-Detaylar

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