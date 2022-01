Araç çiziklerinin oluşmasına neden olabilecek pek çok etken sayılabilir. Fakat çizikler kaçınılmaz olduğu için "Bu nasıl oldu?" demek yerine asıl dikkat etmeniz gereken konu, çiziğin boyutu ve derinliği olmalı. Çünkü çiziklerden kurtulmak için seçtiğiniz en iyi araç çizik giderici bile bazen aracınızın boya homojenliğini bozabilir ya da ton farklılıklarının oluşmasına sebep olabilir. Bütün bu olumsuzluklar ise aracınızı elden çıkarmak istediğinizde hak ettiğinden düşük fiyata satış yapmak zorunda kalmanız anlamına gelebilir. Bu nedenle aracınıza uygun ve kaliteli çizik giderici seçmeniz çok önemli. Tüm ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak kaliteli ürünlere kolaylıkla ulaşabileceğiniz en iyi araba çizik giderici ürünleri bir çatı altında topladık ve listeledik. Ürün detayları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra listede yer alan linklerinden aracınıza uygun olan çizik gidericiyi gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İşte, aracınızdaki çizikleri kolayca yok edebileceğiniz en iyi araç çizik giderici çeşitleri!

Araç çizik giderici ne işe yarar?

Motorlu taşıtlar ulaşımın can damarı olduğu sürece her gün araç çizikleri gibi karşılaşabileceğimiz kötü sürprizlere de hazırlıklı olmalıyız. Araç yüzeyinde oluşan çizikler; taş sıçraması, dal sürtmesi, kötü kullanım, hatalı park gibi pek çok nedenden ötürü oluşabilir. Çiziklerin önüne geçemediğimiz için araç çiziklerini gidermenin en kolay ve pratik yolu, otomobil çizik giderici kullanmak çünkü bu ürünlerin bileşenlerinde bulunan maddeler; yüzey üzerindeki mat görünüm, örümcek ağı, hare, hologram ile hafif, orta ve derin çiziklerin araç boyasına zarar vermeden giderilmesini sağlar.

Ne zaman araç çizik giderici kullanılmalı?

Aracınız için çizik giderici bir ürün seçmeden önce bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerekir. Bunların başında ise çizik derinliği gelir. Araç boyaları dört katmandan oluştuğu için çiziğin derinliğini anlamak başta zor görünebilir fakat aslında çok basit bir yöntemi var. Tırnağınızı çizilmiş bölgeye dik bir şekilde yerleştirip kendinize doğru çektiğinizde tırnağınız takılmıyorsa aracı servise ya da tamirciye götürmeye gerek duymadan çizikleri tek başınıza ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak araçlarda biriken toz ve kir, çiziklerin derinleşmesine neden olabilir. Bunu önlemek için sık sık temizleyerek mevcut çiziklerin derin hale gelmesine de engel olabilirsiniz.

1. Aracın ön camındaki çiziklerle başınız belada mı?

Aracınızın ön camındaki çizikler için en iyi araç çizik gidericiyi arıyorsanız Staright Ön Cam Tamir Seti'ni mutlaka değerlendirmelisiniz. Ürün, ön camdaki gevşek boşlukları, cam görünümlü sıvı jelle doldurarak aracınıza orijinal bir görünüm kazandırır. Böylece hasarın giderek artmasına engel olur. Onarım süresi 20 - 30 dakika aralığında olan etkili ürünle küçük çatlakları, yıldız ve kombinasyon hasarlarını kolayca tamir edebilirsiniz. En etkili otomobil çizik giderici önerileri arasındaki Staright Ön Cam Tamir Seti, havanın jele girmesini önleyerek kalıcı bir onarım sağlar.



2. Her türlü yüzey için etkili bir çizik giderici mi arıyorsunuz?

Araçta birden fazla çizik oluştuğunda tamire götürür ve bir ton masraf ederiz, değil mi? Eğer siz de çizikler için daha hesaplı bir yöntem arıyorsanız otomobilinizi tamirciye götürmeye gerek duymayacağınız bir önerimiz var; Regis Araç Çizik Giderici Kalem! Otomobil çizik giderici kalem sayesinde aracınızın herhangi bir bölgesinde oluşan tüm çizikleri giderebilir, araçtaki renk kayıplarından ve tutkal kalıntılarından kolayca kurtulabilirsiniz. Ayrıca kullandıktan sonra üzerine vernik atmanıza bile gerek kalmaz. Otomobil, PVC doğrama, polyester, metal kompozit, laminant ve daha pek çok alanda da rahatlıkla tercih edebilirsiniz.



3. Hem çizik giderici hem parlatıcı bir ürüne ne dersiniz?

"Araçta fazla derin olmayan çizikler için en iyi araç çizik giderici hangisi?" diye merak ediyorsanız sizi Terlans UV Korumalı Far ve Kaporta Parlatıcı Çizik Giderici ile tanıştırmak isteriz. Çok derin olmayan çizikleri gidermek için tasarlanan ürünle zaman içinde aracın yüzeyinde oluşan kararma ve sararma gibi lekelerden de kolayca kurtulabilirsiniz. Üstelik ürün hem farlarınızın ilk günkü görünümüne kavuşmasına yardım eder hem aracınızı UV ışınlarından korur.



4. Anti statik özellikli etkili koruma!

Çizik giderici kullanımından sonra aracınız çabuk kirleniyorsa anti statik özelliğe sahip ürünleri tercih etmelisiniz. Çünkü anti statik özelliği bulunan ürünlerde yüzeyin su iticiliği artar, toz ve çamur tutma oranı da azalır. Dolayısıyla aracınızın dış yüzeyi, normalde olduğundan daha geç kirlenir. Otomobillerin çabuk kirlenmesini engelleyen bir araç çizik giderici arıyorsanız pek çok kişinin ilk tercihleri arasında yer alan Ankaflex Araç Oto Çizik Giderici'ye mutlaka göz atmalısınız. Ürün, geliştirilen özel formülü sayesinde hem aracınızda oluşan kılcal çizikleri yok eder hem anti statik özelliğiyle etkili koruma sağlar. Ayrıca 2-3 yıkama boyunca etkisi devam eder.



5. Orta derecede araç çizikleri için etkili çözüm!

En iyi çizik giderici diye düşünülen bir ürün, bazen araç boyasının matlaşmasına neden olabilir. Bu durumla karşılaşmamak için kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri de orta derecedeki çizikler için tasarlanan Nefter Heroto Orta Çizik Giderici Pasta. Ürünü denediğinizde muadillerine kıyasla aracınızın boyasının matlaşmadığına ve zarar görmediğine tanık olabilirsiniz. Silikon ve dolgu malzemesi içermediği için çizikleri doldurmak yerine aşındırarak yok eder. Üstelik kullandığınız bölgenin tozlanmasına da izin vermez. Ürün el ile uygulanacaksa pamuk kullanılması önerilir. Metal yüzey üzerindeki çiziklerin dışında aşınma, oksidasyon, hare ve hologramları da hızlıca gidermenize yardımcı olur.



6. Yeni boyanmış yüzeyler için en iyi araba çizik giderici!

Otomobiliniz yeni boyandığında oluşan çiziklerden kurtulmanın kolay bir yolu olduğunu biliyor musunuz? Evet doğru duydunuz, boyanmış araçlarında oluşan çizikleri kolayca ortadan kaldırmanız mümkün! Nasıl mı? Tabii ki otomobil çizik giderici Dyo Likid Pasta sayesinde. Yağ ve mikro aşındırıcı partiküller içeren ürün, yeni boyanmış yüzeyler için en ideal çözüm yöntemleri arasında yer alır. Sadece yüzeydeki boya hatalarını düzeltmekle kalmaz aynı zamanda fırça veya zımpara izlerini ve oksidasyonu da gidererek araç boyasının daha pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Üstelik suya gerek duymadan kullanabileceğiniz üstün formülü sayesinde kolayca uygulayabilirsiniz.



7. Kendisi küçük, işlevi büyük bir çizik giderici!

Ne kadar tedbirli olursak olalım trafikte her an her şey olabilir! Bu nedenle oluşabilecek çiziklere karşı aracınızın torpido gözünde otomobil çizik giderici kalem bulundurmaya ne dersiniz? Cevabınız "Mükemmel bir fikir!" ise size pasta, kumlama ve cilalama yapmanıza gerek kalmadan kullanabileceğiniz bir ürün takdim etmek isteriz; Bundera Oto Çizik Giderici Kalem. Kullanımı tüm sürücüler için oldukça kolay olan ürün, aracınızın rengi ne olursa olsun kaporta üzerindeki çizikleri hızlı ve profesyonel bir şekilde anında yok eder.



8. Araçtaki çiziklerden ve sararan farlardan bıkanların ellerini görebilir miyiz?

Sık sık araba kullanıyorsanız aracınız da çizik tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Dahası belli bir kullanım süresinden sonra otomobilinizin polikarbon ve stop lambaları sararmaya başlayabilir. Bu durum giderilmediğinde ise aracınızın aydınlatma kalitesi düşer ve yeterli performansı gösteremez. Endişelenmeyin! Sürücülerin en iyi araba çizik giderici tavsiyeleri arasında yer alan Sonax Far Çizik Giderici Set, tam da bu ihtiyacınıza göre! Sararmış veya matlaşmış polikarbon ve stop aydınlatmalarında meydana gelen çizikleri giderir, sararmaları yok eder, yüzeyleri parlatır ve koruma altına alır.



9. Fonksiyonel çizik gidericiye kim "Hayır" diyebilir ki?

Lekeler ve çizikler için araç çizik giderici tavsiyelerinden bazıları aşındırıcı maddeler içerir. Fakat çizik giderici seçerken bu maddelerin araca maskeleme yapmadan yok eden bir ürün olduğundan emin olmalısınız. "Bu özellikteki bir ürünü nasıl bulacağız?" diye düşünüyorsanız size Auto Finesse El ile Uygulanabilen Çizik Giderici'ye bakmadan geçmemelisiniz. Ürünün içeriğinde bulunan hafif aşındırıcılar, tripple yüzeyde meydana gelen yıkama çiziklerini, lekeleri ve hatta hologramları maskelemeden tamamen ortadan kaldırır. Ayrıca ürün, bileşeninde bulunan glaze ve carnauba ile üstün parlaklık ve koruma sağlar. Üstelik el ile kullanıma elverişli olduğu için siz de rahatlıkla uygulayabilirsiniz.



10. "Çiziklerden kurtulalım" derken araç boyasından olmayın!

Bazı çizik giderici ürünler her araç boyasına uygun olmayabilir. Böyle bir ürün kullanıldığında ise araçta farklı bir renk tonu oluşabilir. Bu yüzden aracınızın boya rengine uyum sağlayabilen bir ürün tercih etmeniz çok önemli. "En iyi çizik giderici hangisi?" derseniz bu konuda üstün performansıyla en iyi çizik giderici ürünler arasında yer alan Ajing Araba Çizik Çıkarıcı Macunu'nu tercih edebilirsiniz. Ürün araç boyasına zarar vermediği için sizi kalitesiyle kendine hayran bırakabilir. Üstelik her boya rengiyle de mükemmel uyum sağlar.



11. Hem kalın hem ince araç çizikleri için çözüm arayanların dikkatine!

Tüm yolculuklarda bize eşlik eden otomobillerin çizilmesi, aracın yapısını olumsuz yönde etkileyebilir. Araçta oluşan çiziklere müdahale edilmediğinde en ufak bir çizik bile daha da büyüyüp derinleşebilir. Tabii ki bu durumun önüne en iyi araba çizik giderici ürünler sayesinde geçmeniz mümkün! Özel kesik ucu ile hem ince hem kalın çiziklerin rötuşunu yapabilen Pars Ral 7016 Mat Antrasit Gri Çizik Giderici Akrilik Boya Rötuş Kalemi, araç derin çizik giderici tavsiyesi arayanlar için oldukça uygun bir ürün. Akrilik reçine esaslı ve akrilik izosiyanat ile formüle edilen otomobil çizik giderici kalem, iki bileşenli formüle sahip. Sararma yapmayan, UV ışınlarına karşı dayanıklı ve kalıcı parlak yapısı sayesinde tüm metal yüzeylerde kolaylıkla kullanılabilir.



12. Homojen bir görünüm elde etmek de oldukça önemli!

Fabrika çıkışlı bir araç satın aldığınızda boyasının homojen bir görünümde olduğunu fark edersiniz. Aracınızda bir çizik oluştuğunda ve gidermek istediğinizde de mutlaka homojen sonuçlar elde edebileceğiniz özellikte bir ürün tercih etmelisiniz. Bu konuda kalitesiyle fark yaratan en iyi araba çizik giderici ürünler arasında Menzerna 2500 Orta Dereceli Çizik Giderici Cila yer alır. Orta dereceli oksidasyon işaretlerini, ince çizikleri ve ağır hologramları gidermek üzere tasarlanan ürün, aynı zamanda boyaya renk derinliği, yansıma ve parlaklık sunan homojen bir görünüm kazandırır. 2500 kum ve üstü zımpara izlerini ortadan kaldırır ve tüm boya tipleri için kusursuz bir görünüm sağlar.



13. Aracınızda kalın çizikler varsa bu ürün tam size göre!

Elbette araçtaki tüm çizikler önemli fakat derinleşen çizikler büyük maliyetlere sebep olabileceğinden çok daha dikkat edilmesi gereken bir durum. En etkili araç derin çizik giderici tavsiyeleri arasında yer alan ürünlerde dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri, ürünün yüzeye zarar veren yapıda olmaması. Aksi halde üründen beklediğiniz performansı göremeyebilirsiniz. Magurex Çizik Giderici Pasta Cila, kullananların en iyi araç çizik giderici önerileri arasında yer alır. Sürtünme ile astara kadar inmeden oluşan tüm kalın çizikleri tamamen yok eder ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlar. Dal, tırnak ve sürtünme nedeniyle oluşan çizikleri ortadan kaldırır. Ayrıca tampon sürtünmesiyle meydana gelen çizikler ile oksitlenen ve matlaşan boyaları da tamir eder.

