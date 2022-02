Aracınızı ilk günkü haline getirecek çizik kapama ve yüzey parlatma ipuçları

Hem trafikteki hem park halindeki araçlar, her an çizilme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Güneş ve kuş pisliği gibi etmenler de araçların boyasına zarar vererek parlaklığını kaybetmesine neden olur. Ancak bu sorunlar için her zaman profesyonel destek almanıza gerek yok. Basit yöntem ve pratik ürünlerle hem aracınızdaki çiziklerden kurtulabilir hem aracınızın ilk günkü parlaklığını muhafaza edebilirsiniz. Haydi gelin, vakit kaybetmeden aracınıza iyi gelecek ipucu ve ürünlere birlikte göz atalım.

Aracınızda oluşan çiziklere “Elveda!” deyin

Dal sürtmesi ve çakıl taşı sıçraması gibi birçok faktör, araçlarda çiziklere neden olabilir. Bu çizikleri yok etmek için birkaç basit yöntemi uygulayabilirsiniz:

İlk olarak çiziğin derinliğini belirlemelisiniz. Derinliği anlamak için tırnağınızla çiziği kendinize doğru çekebilirsiniz. Eğer tırnağınız çiziğe takılmıyorsa bu, çiziğin yüzeyde olduğu anlamına gelir. Ancak çiziğe takılıyorsa profesyonel bir destek almanız gerekir.

İkinci adım olarak aracınızı yıkayarak tozdan arındırmalısınız. Tozlu yüzeyde işlem yaparsanız aracın daha fazla çizilmesine neden olabilirsiniz.

Çiziği kapatmak için mikrofiber beze ve diş macununa ihtiyacınız var. Eğer beyazlatıcı etkili bir diş macunu kullanırsanız daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

Diş macununu çiziğin üzerine bolca sıkıp mikrofiber bezle iyice yaymalısınız. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Diş macunu çiziğe iyice işledikten sonra kalan macunu sabunla temizleyebilirsiniz. Bu işlemi iki kere tekrar etmeniz genellikle yeterli olur. Ardından aracınızı tekrar yıkayabilirsiniz. Çiziklerden kurtulmak bu kadar kolay!

Eğer bu yöntem işe yaramazsa çizik giderici kalemleri kullanabilirsiniz. Ancak kalemi kullanırken çiziği taşırmamaya dikkat etmelisiniz.

Aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturun

Aracınızı elle ya da polisaj makinesi ile parlatabilirsiniz. Elle parlatmayı seçerseniz uzun süre uğraşmanız ve daha dikkatli davranmanız gerekir. Polisaj makinesi ise işinizi kolaylaştırır:

İlk olarak parlatıcıyı polisaj pedine yeterli miktarda koyun ve aracın kaplamasına eşit şekilde dağıtın.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, pedin seviyesini korumak çünkü hem aracı parlatmak hem oluşan hareleri yok edebilmek için basıncın eşit şekilde dağıtılması gerekir.

Pedi hiçbir şekilde yere değdirmeyin ve tozdan uzak tutun. En küçük bir toz bile aracın çizilmesine neden olabilir.

Cilalama işlemine parlatıcı cila berrak hale gelene kadar devam etmelisiniz. Ancak işlemi parlatıcı kurumadan sonlandırmanız gerekir. Bu noktada polisaj makinesinin araçla temasını direkt kesmemelisiniz. Makineyi önce kapatmalı, ardından kaportadan uzaklaştırmalısınız.

1. Aracınızın yeni gibi görünmesini sağlayacak Nasiol Clearub Çizik Giderici

Araştırmamızda ilk önerimiz Nasiol Clearub Çizik Giderici, aracınızın yeni gibi bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Helezon lekeleri ve ince çizgileri gidermenize olanak veren ürün, park sırasında oluşan ufak çaplı sürtmelere bağlı çizikleri kolayca kapatmanıza imkan verir. İster eski ister yeni boyalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz çizik giderici, aracınızın boyasına canlı bir görünüm kazandırır. Silikon ve dolgu malzemesi içermeyen ürün, her renkteki araçlar için kullanılabilir. Seramik kaplama öncesinde kullanılması tavsiye edilen çizik giderici, el ya da polisaj makinesiyle uygulanabilir.

2. İnce çizikleri yok eden MegaStok Araba Çizik Giderici

Sizin için seçtiğimiz bir diğer öneri olan MegaStok Araba Çizik Giderici, küçük çaplı çizikleri sorun olmaktan çıkarır. Ürün, özel formülü ile ince çizikleri kolayca yok etmenize yardımcı olur. Aracın parlamasına ve yeni gibi görünmesine destek olan araç çizik giderici, boyanın korunmasını sağlar. Antistatik ürün, toz ve çamur tutmaz. Bu sayede aracın dış yüzeyini kolayca temizleyebilirsiniz. 2-3 yıkama boyunca etkisini kaybetmeyen çizik giderici, hızlı ve kolay bir şekilde uygulanır. Ürünün güneş altında sürülmesi önerilmez. Ayrıca plastik alanlarda uygulanması tavsiye edilmez.

3. Rahat bir kullanım sunan Bundera Çizik Giderici

Çizik giderici listemizde sırada Bundera Çizik Giderici var. Canınızı sıkan ince çizikleri yok etmenize yardımcı olacak ürünü her türlü araç kaportasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalem şeklinde olduğu için sorunlu alanın üzerinde gezdirerek çizikleri kolayca giderebilirsiniz. Hızlı bir şekilde kuruyan çizik giderici, tortu bırakmaz. Bu sayede kullanılan alanda belli olmaz. Büyük ve derin çizikler için de kullanılabilen ürün, kazıma ve zımpara işlemlerini gerektirmez. Ürünü her renkteki araca rahatça uygulayabilirsiniz. Otomobilinizin pürüzsüz bir yüzeye sahip olmasına yardımcı olacak çizik giderici, aracınızı saniyeler içinde ilk günkü görünümüne kavuşturur.

4. Aracınızı hızlı ve zahmetsiz bir şekilde parlatmanıza yardımcı olacak MAYIO Araç Yüzey Parlatma Makinesi

MAYIO Araç Yüzey Parlatma Makinesi, 60 W gücüyle aracınızın yüzeyini pratik bir şekilde parlatmanızı ve çizikleri kolayca onarmanızı sağlar. Hız kontrol düğmesiyle istediğiniz hızda çalışmanıza imkan veren ürün, düşük enerji tüketimi sağlar. Böylece elektrikten tasarruf etmenize destek olur. Cilalama ve parlatmayı daha verimli ve zahmetsiz hale getiren parlatma makinesi, hafif ve kompakt yapısıyla kolay taşıma ve kullanma imkanı sunar. Ergonomik sap tasarımıyla rahatça kavranan ürün, böylece daha az yorulmanızı sağlar. ABS ve metalden elde edilen parlatma makinesi, sağlam yapısıyla uzun süreli kullanım olanağı sunar.

5. UV ışınlarından koruyan Terlans Parlatıcı Çizik Giderici

Bir diğer tavsiyemiz olan Terlans Parlatıcı Çizik Giderici; aracın dış yüzeyinin, farının ve stop lambasının parlatılmasında kullanılır. Derin olmayan çizikleri gidermenize yardımcı olacak ürün; aracın dış yüzeyinde zamanla oluşan sararma ve kararma gibi lekeleri kolayca çıkarmanıza imkan tanır. Aracın ilk günkü parlaklığına kavuşmasını sağlayacak çizik giderici, farların şeffaf görünümünü geri kazandırır. Doğal karnauba vaks katkılı ürün, aracın yüzeyini UV ışınlarından koruyarak renginin solmasını önler. Ayrıca ürün, kirlenmeyi geciktirici özelliğiyle kirlerin ve tozların yüzeye tutunmasını azaltır. Doğal malzemelerden üretilen çizik giderici, böylece plastik alanlara ve araç boyasına zarar vermez. Silikon içermeyen ürün, boyama sırasında sorun yaratmaz.

6. Araç üzerindeki lekeleri yok eden Autokit Araba Çizik Giderici

Aracınızın çiziklerini gidermenize ve yüzeyini parlatmanıza yardımcı olacak Autokit Araba Çizik Giderici, lekeleri kolayca yok etmenizi sağlar. Kolay bir kullanım sunan ürün, fazla efor sarf etmenize engel olur. Aşırı kirli yüzeyleri sorunsuz şekilde temizlemenize destek olacak çizik giderici, ince çizikleri daha fazla büyümeden kapatmanıza olanak verir. Aracınıza yeni bir görünüm kazandıran ürün; yol katranlarını, böcekleri ve kuş pisliklerinin bıraktığı lekeleri giderir. UV ışınlarına karşı direnç gösteren çizik giderici, aracın boyasının sararmasını ve kararmasını engeller. Ürünü, aracı yıkadıktan sonra dairesel hareketlerle uygulamanız tavsiye edilir.

7. Hybrid netprotection teknolojisiyle Sonax Xtreme Çizik Giderici ve Parlatıcı

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Sonax Xtreme Çizik Giderici ve Parlatıcı, solmuş ve yıpranmış boyaları etkili şekilde canlandırır. Ürün, içeriğindeki alüminyum oksit tozlar sayesinde ince çiziklerin giderilmesine yardımcı olur. Çizik giderici, hybrid netprotection teknolojisiyle boya yüzeyini uzun süre boyunca korur. Aracın üzerindeki lekeleri en kısa sürede temizler. Aracınıza ilk günkü görünümünü geri kazandıracak ürün, evinizde küçük çaplı çizikleri kapatmanıza imkan tanır. Ürünü aracı iyice temizledikten sonra sünger ya da kuru bir bez yardımıyla aracın yüzeyine uygulamanız önerilir.