HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Aracınızın jant değerleri nedir? Jant üzerindeki değerler ne anlama gelir?

Aracınızın jant değerleri nedir? Jant üzerindeki değerler ne anlama gelir?

28.12.2020 15:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aracınızın jant değerleri nedir? Jant üzerindeki değerler ne anlama gelir?

Lastiklerin üzerinde olduğu gibi, jantların üzerinde de bazı bilgilendirmeler yer almaktadır. Bu bilgilendirme lastiğin kol kısmının arka kısmında yer alır. Aracınızın jant değerleri nedir? Jant üzerindeki değerler ne anlama gelir?

Lastik üzerindeki değerler oldukça önemlidir. Bu değer ve işaretlerden jant üzerinde de yer almaktadır. Jantların üzerindeki değerlerin hepsinin bir anlamı vardır. Aynı lastik üzerindeki ibareler gibi tek tek sizler için açıklamaya geldik. Aracınızın jant değerleri nedir? Üzerindeki değerler ne anlama gelir? Bu değerler lastiğin neresinde yer alır?

ARACINIZIN JANT DEĞERLERİ NEREDE YAZAR?

Lastik değerleri genelde, lastiklerin yanak kısmında yer alır. Jant için de aynı değerler mevcuttur ancak, bu değerler jantın yanak kısmında yer almaz. Genelde bu bilgiler jant kollarının arkasında yer alır. Peki, bu değerler ne anlama gelir? Gelin hepsini tek tek açıklayalım.

Aracınızın jant değerleri nedir Jant üzerindeki değerler ne anlama gelir

ARACINIZIN JANT DEĞERLERİ NEDİR? ÜZERİNDEKİ İBARELER NE ANLAMA GELİR?

Resimdeki görsel üzerinden yolumuza devam edersek, jant üzerindeki ölçü ve ibarelerin anlamlarını sizler için açıklayalım.
8.5: Bu değer aslında inch değeri üzerinden jantın ölçüsünü gösterir. 1 inch=2.54 cm olarak değerlendirilir.
20: Jantın inch değerinden yarı çapını bize anlatır. “20 inch jant”, “19 inch jant” gibi ifadeler bu ölçü sayesinde ifade edilir.
+47: Bu ölçü jantın ofsetini ifade eder. Mm değeri üzerinden ofset ölçüsü bu değer ile bilinir.
Jwl (Japan Light Alloy Wheel standard): Lastiklerin bir standardı olduğu gibi jantlarında belli standartlar çerçevesinde verilmesi gerekir. Buradaki jantın standartlığı açıklamadaki gibidir.
EH2+: Lastiklerin yüksek basınç altında ve agresif kullanım koşullarında hava eksiltmesini engelleyen çıkıntılar olarak bilinir. H harfi jantın içinde ve dışında iki çıkıntının olduğunu ifade eder. E harfi ise çıkıntıların oldukça yüksek olduğunun bize göstergesidir.

HER JANT HER ARACA UYAR MI?

Lastiklerin belli ölçüleri olduğu gibi, jantlarında belli ölçüleri vardır. Her jant her araca uymaz. Bunun için belli ölçü içerisinde olması gerekir. Ayrıca her jant her lastikle de uyum göstermeyebilir. Aracınıza takabileceğiniz jant ve lastik ölçüleri, genel olarak araç sürücü kapısının içerisinde veya kullanım kitapçığında yazar. Bu ölçüler dışına çıkmamanız, aracın sağlığı ve sizin güvenliğiniz açısından oldukça önemlidir.

REPLİKA JANT ALINMALI MI?

Replika jant, orijinal janttan farklı olarak üretilir. Orjinale birebir benzeyen ancak yapısal olarak farklı olan jantlardır. Genelde ucuz oldukları için tercih edilen bu jantlar, risk açısından maksimumda olabilirler.

REPLİKA JANTLARIN DEZAVANTAJLARI NELER?

• İçindeki kullanılan malzemeler sürüş koşullarına göre risk yaratabilir
• Orijinal janta oranla daha düşük kalite malzeme ile üretilir.
• Kırılma riski çok fazladır.
• Aracın alt takım organlarının fazlasıyla yıpranmasına sebep olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
En büyük bagaj hacmine sahip 10 D segmenti arabalar hangileri?En büyük bagaj hacmine sahip 10 D segmenti arabalar hangileri?
21 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!21 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Otomobil lastikleri üzerindeki ifadeler ne anlama gelir?

Otomobil lastikleri üzerindeki ifadeler ne anlama gelir?

En ucuz otomobiller, 2021 asgari ücret maaşı ile kaç yılda alınır?

Asgari ücret ile en ucuz otomobiller kaç yılda alınır?

En büyük bagaj hacmine sahip 10 D segmenti arabalar hangileri?

En büyük bagaj hacmine sahip 10 D segmenti arabalar hangileri?

Techart, Porsche Cayenne’i yeniden tasarladı

Techart, Porsche Cayenne’i yeniden tasarladı

2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe yeniden görüntülendi

2022 BMW 4 Serisi Gran Coupe yeniden görüntülendi

Lamborghini Huracan artık daha ateşli

Daha ateşli Huracan arayanlara!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.