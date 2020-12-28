Aracınızın jant değerleri nedir? Jant üzerindeki değerler ne anlama gelir?

Lastik üzerindeki değerler oldukça önemlidir. Bu değer ve işaretlerden jant üzerinde de yer almaktadır. Jantların üzerindeki değerlerin hepsinin bir anlamı vardır. Aynı lastik üzerindeki ibareler gibi tek tek sizler için açıklamaya geldik. Aracınızın jant değerleri nedir? Üzerindeki değerler ne anlama gelir? Bu değerler lastiğin neresinde yer alır?

ARACINIZIN JANT DEĞERLERİ NEREDE YAZAR?

Lastik değerleri genelde, lastiklerin yanak kısmında yer alır. Jant için de aynı değerler mevcuttur ancak, bu değerler jantın yanak kısmında yer almaz. Genelde bu bilgiler jant kollarının arkasında yer alır. Peki, bu değerler ne anlama gelir? Gelin hepsini tek tek açıklayalım.

ARACINIZIN JANT DEĞERLERİ NEDİR? ÜZERİNDEKİ İBARELER NE ANLAMA GELİR?

Resimdeki görsel üzerinden yolumuza devam edersek, jant üzerindeki ölçü ve ibarelerin anlamlarını sizler için açıklayalım.

8.5: Bu değer aslında inch değeri üzerinden jantın ölçüsünü gösterir. 1 inch=2.54 cm olarak değerlendirilir.

20: Jantın inch değerinden yarı çapını bize anlatır. “20 inch jant”, “19 inch jant” gibi ifadeler bu ölçü sayesinde ifade edilir.

+47: Bu ölçü jantın ofsetini ifade eder. Mm değeri üzerinden ofset ölçüsü bu değer ile bilinir.

Jwl (Japan Light Alloy Wheel standard): Lastiklerin bir standardı olduğu gibi jantlarında belli standartlar çerçevesinde verilmesi gerekir. Buradaki jantın standartlığı açıklamadaki gibidir.

EH2+: Lastiklerin yüksek basınç altında ve agresif kullanım koşullarında hava eksiltmesini engelleyen çıkıntılar olarak bilinir. H harfi jantın içinde ve dışında iki çıkıntının olduğunu ifade eder. E harfi ise çıkıntıların oldukça yüksek olduğunun bize göstergesidir.