Aracınızın jant değerleri nedir? Jant üzerindeki değerler ne anlama gelir?

HER JANT HER ARACA UYAR MI?

Lastiklerin belli ölçüleri olduğu gibi, jantlarında belli ölçüleri vardır. Her jant her araca uymaz. Bunun için belli ölçü içerisinde olması gerekir. Ayrıca her jant her lastikle de uyum göstermeyebilir. Aracınıza takabileceğiniz jant ve lastik ölçüleri, genel olarak araç sürücü kapısının içerisinde veya kullanım kitapçığında yazar. Bu ölçüler dışına çıkmamanız, aracın sağlığı ve sizin güvenliğiniz açısından oldukça önemlidir.

REPLİKA JANT ALINMALI MI?

Replika jant, orijinal janttan farklı olarak üretilir. Orjinale birebir benzeyen ancak yapısal olarak farklı olan jantlardır. Genelde ucuz oldukları için tercih edilen bu jantlar, risk açısından maksimumda olabilirler.

REPLİKA JANTLARIN DEZAVANTAJLARI NELER?

• İçindeki kullanılan malzemeler sürüş koşullarına göre risk yaratabilir

• Orijinal janta oranla daha düşük kalite malzeme ile üretilir.

• Kırılma riski çok fazladır.

• Aracın alt takım organlarının fazlasıyla yıpranmasına sebep olur.