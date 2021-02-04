Aracıyla 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

Samsun’da otomobiliyle yoldan çıkarak 200 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Dinçer idaresindeki 55 SS 674 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak 200 metrelik uçurmadan yuvarlandı. Aracıyla yuvarlanırken parçaları 200 metrelik mesafeye saçıldı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü 3 çocuk babası 36 yaşındaki Ersin Dinçer, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kaza sonrası aracın etrafa saçılan parçaları vatandaşlar tarafından çuvallara doldurularak toplandı. Araç ise yuvarlandığı yerden iş makinesi yardımıyla çekilerek kaldırıldı.

Şabanoğlu Mahallesi Muhtarı Nihat Kırcalı aracın 200 metre şarampole yuvarlandığını belirterek, aynı yerde başka kaza olmaması için yetkililerden yol kenarına bariyer yapılmasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

