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Aracıyla çarptığı başıboş at yaşamdan koparıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sisli havada çarptığı başıboş atın telef olduğu, otomobilinin ikiye ayrıldığı kazadan yaralı kurtulan sürücü 5 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Kazazede Serkan Kazıklı: - "Atın sahibinden ve başıboş hayvanı toplamayan belediyeden şikayetçi oldum"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 5 gün önce çarptığı başıboş at telef olan, otomobili ikiye ayrılan, kendisi yaralanan sürücü böylesine büyük bir kazadan sağ kurtulduğuna şükrediyor.

Serkan Kazıklı (31), gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Ekim'de Eskişehir-Ankara karayolu otogar yakınlarında sisli havada başıboş ata kullandığı 26 PZ 587 plakalı otomobiliyle çarptığını söyledi.

Kazada otomobilinin kullanılamaz hale geldiğini, kendisinin yaralandığını, atın da telef olduğu aktaran Kazıklı, aynı bölgede başıboş atlar yüzünden çok fazla hasarlı ve yaralamalı kazanın meydana geldiğini savundu.

Böylesine büyük bir kazayı ucuz atlattığı için şükrettiğini ifade eden Kazıklı, "Yaralanmama neden olan atın sahibinden ve başıboş atları toplamayan belediyeden şikayetçi oldum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
1 yaralı Eskişehir trafik kazası

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