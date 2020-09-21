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Aracıyla dere yatağına uçmuştu! Acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak demir korkulukları parçaladığı köprüden dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aracıyla dere yatağına uçmuştu! Acı haber

Kaza 09.40 sıralarında Kartepe Uzuntarla Sultan Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Süheyla Ural(69) idaresindeki otomobil, Uzuntarla Firuze Caddesi’nden D-100 istikametine halinde gittiği sırada Sultan Beyazıt Caddesi kesişimindeki kavşakta kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, köprü korkuluklarını parçalayarak dere yatağına uçtu. Köprüden uçan araçtaki Süheyla Ural, Erdal Ö. ve Şengül Ö. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olayı gören 1 kişi, yaralılar yağmurda ıslanmasın diye şemsiye ile dakikalarca başında bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince dere yatağı içindeki araçtan kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıların ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Süheyla Ural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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