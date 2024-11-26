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  4. Aracıyla geri manevra yapmak isteyen 74 yaşındaki adam kontrolü kaybetti! Araç telefon mağazasına daldı

Aracıyla geri manevra yapmak isteyen 74 yaşındaki adam kontrolü kaybetti! Araç telefon mağazasına daldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.11.2024 16:02
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Bodrum’da geri manevra yapan 74 yaşındaki sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, telefon mağazasına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, mağazada hasar meydana geldi.

Aracıyla geri manevra yapmak isteyen 74 yaşındaki adam kontrolü kaybetti! Araç telefon mağazasına daldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaparken kontrolünü kaybettiği otomobil bir telefon mağazasına girdi. Kaza, Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

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GERİ MANEVRA YAPARKEN...

74 yaşındaki S.E.K.’nin kullandığı 34 DPK 537 plakalı otomobil, geri manevra sırasında mağazanın vitrinine çarptı. Olayda mağazada hasar oluşurken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri kaydedildi.

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KAZADA YARALANAN OLMADI

Görüntülerde, kazanın ardından iş yerindeki bir kişinin panik anları da yer aldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Otomobil kaza mağaza
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