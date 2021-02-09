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Aracıyla kafeye girdi, çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu

09.02.2021 12:55 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir araç kafeye girerken, kafede çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu.Kaza Arabayatağı Mahallesinde meydana geldi.

Bursa’da bir araç kafeye girerken, kafede çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu.
Kaza Arabayatağı Mahallesinde meydana geldi. Yakında bulunan bir hastaneye gelen kadın sürücü, hastaneden 16 AHS 798 plakalı aracıyla ayrıldığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kafeye girdi. Aracın kafeye girmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aracın mekâna girdiği esnada kafede çalışan bir kadının ölümden saniyelerle kurtulması da güvenlik kameralarına yansıdı. Kafede büyük hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı.
Kafe sahibi Doğukan Şebin, "Kadın şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek kafeye girdi. Camlar kırıldı, araç demir direğe çarparak durabildi. İçeride bir çalışan ablamız o esnada temizlik yapıyordu. Ölümden kıl payı kurtuldu. Aracın sahibi iyi bir insan çıktı, masrafımızı karşılayacağını söyledi" dedi.

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