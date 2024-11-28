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Aracıyla mahalleyi ayağa kaldırdı!

28.11.2024 21:57
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir sürücü, otomobiliyle yaptığı hareketler ile lastiklerine zarar verip, çevreyi rahatsız etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sürücünün ehliyetine el konuldu, 32 bin 233 TL de ceza kesildi.

Aracıyla mahalleyi ayağa kaldırdı!

Olay, dün gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Batıkent İlkyerleşim Mahallesi'nde meydana geldi.

ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERDİ

Otomobiliyle hareketler yapan sürücü, aracından çıkan yüksek ses ve lastikten çıkan dumanla çevreye rahatsızlık verdi. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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PARA CEZASI KESİLDİ

Mahallelinin ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobil ve sürücüsü tespit edildi. Otomobil emniyetin otoparkına çekilirken, ehliyetine el konulan sürücüye ise 32 bin 233 TL para cezası kesildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ceza Ankara
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