Aracıyla manevra yapan baba kızına çarptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde babanın kamyonetiyle geri manevra yaparken çarptığı kızı hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gürakar Mahallesi'nde 07 P 2561 plakalı kamyonetini park etmeye çalışan Mehmet Ali Bağdaş, geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında fark etmediği 2 yaşındaki kızı Hülya Bağdaş'a çarptı.
Ağır yaralanan küçük kız, babasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hülya Bağdaş burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
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