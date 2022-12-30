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Aracıyla metrelerce yüksekten düştü! Feci kazada kurtarıcısı o oldu

30.12.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Aralık'ta ABD'de dikkat çeken bir olay yaşandı. Aracıyla yolun yaklaşık 60 metre aşağısına düşen bir kadın, ailesinin kendisini bulmak için uzaktan konum takibi yapılmasına izin veren bir telefon özelliği kullanmasının ardından yetkililer tarafından bulundu ve kurtarıldı. Eğer aile üyeleri o özelliği kullanmasaydı, kadın kurtarılamayabilirdi. Kadının kurtarıcısı adeta telefonu oldu.

Aracıyla metrelerce yüksekten düştü! Feci kazada kurtarıcısı o oldu

Günümüzdeki akıllı telefonlar birçok özelliğe sahip. Bunlardan bazıları kullanıcılarının günlük hayatını kolaylaştırırken, bazıları da hayat kurtarıcı nitelikte olabiliyor. ABD'deki bir kadın da telefonundaki uzaktan konum takibi yapılmasına izin veren bir özellik sayesinde kurtarıldı. Kadın belki de hayatını o özelliğe borçlu.

YOLUN YAKLAŞIK 60 METRE ALTINDA BULUNDU

iMore'un haberleştirdiği, San Bernardino İlçe İtfaiyesi'nin Facebook gönderisine göre, 26 Aralık günü ekipler, bir trafik kazasına sevk edildi. 911'i arayan kişi, yan kısımda ve yolun oldukça dışında bir araç bulduklarını belirtti. Olay yerine gelen ekipler, yolun yaklaşık 60 metre altında bir araç buldu. Görevliler aracın yanına indi ve ciddi şekilde yaralanmış bir kadın buldu. Kadın, yerel bir travma merkezine nakledilmek üzere bekleyen bir ambulansa bindirildi.

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O ÖZELLİK HAYATINI KURTARDI

Raporlara göre, kadının kurtarılmasında bir telefon özelliği etkili oldu. Aktarılanlara bakılırsa, bir aile toplantısından ayrıldıktan sonra kadından haber alamayan aile üyeleri endişelendi. Hal böyle olunca aile üyeleri, kadının konumunu kontrol etmek için uzaktan konum takibi yapılmasına izin veren özelliği kullandı.

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Sonuç olarak kadının yolun kenarında olduğunu gösteren haritayı gördüler ve yardım çağırdılar.


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