HABER

Aracıyla silah kaçakçılığı yaparken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 07:11 | Son Güncelleme

Ankara'da il dışından aracıyla getirdiği kaçak silahları üçüncü kişilere sattığı belirlenen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı - Şüphelinin otomobili ve evinde yapılan aramalarda 8 tabanca, bir uzun namlulu tüfek, çok sayıda mermi ve çeşitli silah aksesuarları ele geçirildi

Ankara'da il dışından aracıyla getirdiği kaçak silahları üçüncü kişilere sattığı belirlenen şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından aracıyla getirdiği kaçak silahları üçüncü kişilere sattığı belirlenen A.Y'yi takibe aldı.

Gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin otomobili ve evinde yapılan aramalarda 8 tabanca, bir uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve şarjörler ile çeşitli silah aksesuarları ele geçirildi.

A.Y'nin, şehir dışından getirerek aracının bagajında yaptırdığı özel bölmeye sakladığı silahları üçüncü kişilere sattığı tespit edildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

PARTNERRobot genelevi ortalığı karıştırdı!Robot genelevi ortalığı karıştırdı!
Günlük burç yorumları: 4 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 4 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları
Korkunç rakamlar! 941 ölümün 564’üne bonzai neden olduKorkunç rakamlar! 941 ölümün 564’üne bonzai neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ankara Emniyet Müdürlüğü silah silah kaçakçılığı

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Whatsapp değişti! Artık birine mesaj yazarken...

Whatsapp değişti! Artık birine mesaj yazarken...

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Aslan, Porto'da kendini yaktı!

Aslan, Porto'da kendini yaktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes onu bisküvi fotoğrafıyla tanıdı! İşte ünlü bebeğin son hali

Herkes onu bisküvi fotoğrafıyla tanıdı! İşte ünlü bebeğin son hali

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

3 Ekim Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 447 bin 810 lira haftaya devretti

3 Ekim Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 447 bin 810 lira haftaya devretti

Diyanet, ‘haram’ dediği faizden binlerce lira aldı iddiası!

Diyanet, ‘haram’ dediği faizden binlerce lira aldı iddiası!

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı!

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı!

3 Ekim Şans Topu sonuçları: 5 +1 bilen bir kişi, 1 milyon 453 bin 13 lira ikramiye kazandı

3 Ekim Şans Topu sonuçları: 5 +1 bilen bir kişi, 1 milyon 453 bin 13 lira ikramiye kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.