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Aracıyla tramvay yoluna uçtu! O anlar saniye saniye kaydedildi

19.06.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla zikzak çizmeye başladı. Fren yerine gaza basan sürücü, tramvay yoluna uçarak durabildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İlginç kaza, bugün öğle saatlerinde İzmit Doğukışla parkı mevkiinde meydana geldi. Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde İzmit istikametine giden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince zikzak çizmeye başladı. Önce kaldırıma çıkan sürücü, ardından tramvay yoluna uçtu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde sürücünün zikzak çizmesi, bir yayanın araç altında kalmaktan son anda kurtulması ve aracın tramway yoluna uçması yer alıyor.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tramvay seferlerinin aksamaması için araç hızlıca rayların üzerinden kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Kocaeli kaza

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