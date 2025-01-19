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Aracıyla uyarı işareti olmayan çukura girdi! Belediyeden 110 bin lira tazminat kazandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2025 13:49
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Ankara'da 2023 yılında bir çukura giren sürücü uyarı işaret olmaması nedeniyle belediyeye dava açtı. Sincan'da gerçekleşen olayda sürücünün aracında maddi hasar meydana geldi. Bilirkişi raporunda belediye yüzde 60 kusurlu bulundu. Dava açan sürücü belediyeden 110 bin TL tazminat kazandı.

Aracıyla uyarı işareti olmayan çukura girdi! Belediyeden 110 bin lira tazminat kazandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yol çalışması nedeniyle uyarı işareti bulunmayan çukura girerek kaza yapan ve aracında maddi hasar oluşan Yasin C, Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) karşı açtığı tazminat davasını kazandı.

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ÇUKURA GİRDİ, ARACI HASAR GÖRDÜ

Sürücü Yasin C, 7 Temmuz 2023'te Buhara Caddesi'nden Sincan Yolu yönünde seyrederken, yol çalışması yapılan bir alanda uyarı işareti bulunmayan ve üzerine beton dolu kova konulan çukura girdi. Kazada aracın alt takımları ile motor ve yardımcı aksamları hasar görürken, çarpmanın etkisiyle hava yastığı açıldı ve araçta maddi hasar oluştu.

BELEDİYEYE DAVA AÇTI

Yasin C. kazanın ABB'nin yeterli önlem almaması sonucu meydana geldiği iddiasıyla avukatı Ceren Atalay aracılığıyla Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde, kazanın yol açtığı değer kaybı, araç yoksunluğu, onarım ve çekici ücretinin tazmin edilmesi talep edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin avukatı ise dilekçesinde, beton dolu kovanın belediye tarafından yerleştirilmediğini, kazanın araç sürücüsünün kusuru nedeniyle meydana geldiğini savunarak, davanın reddini istedi.

BELEDİYE YÜZDE 60 KUSURLU ÇIKTI

Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, yol bakım ve güvenlik sorumluluğunun ABB'ye ait olduğu, belediyenin hizmet kusuru işlediği belirtildi. Raporda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle belediyenin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğu vurgulandı.

110 BİN LİRA TAZMİNAT KAZANDI

Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporunu da dikkate alarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin, kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğuna ve Yasin C'nin gerçek hasar tazminatı, araç değer kaybı, araç yoksunluk zararı ve çekici ücretini karşılaması gerektiğine hükmetti. Mahkeme, toplam 110 bin 223 liranın Yasin C'ye ödenmesine karar verdi.

AVUKAT ATALAY: BELEDİYE KUSURULU BULUNDU

Kararı AA muhabirine değerlendiren avukat Ceren Atalay, bilirkişi raporlarında, davalı belediyenin kusurlu olduğunun belirlendiğini ifade ederek, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen davalı belediyenin hizmet kusurunda bulunarak, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı tarafımızca kanıtlanmıştır." dedi. (AA)

Anahtar Kelimeler:
Tazminat Ankara dava Çukur kaza sincan
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