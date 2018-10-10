Araçla drift yapanlara 5 bin 10 lira ceza

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Karayollarında herhangi bir zorunluluk olmaksızın halk arasında 'spin' ya da 'drift' dediğimiz el freni çekmek suretiyle aracı kendi etrafında döndürenler, 5 bin 10 lira idari para cezasına çarptırılacaklar. 60 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak ve araçları 60 gün süreyle trafikten men edilecek." dedi. Muş, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin Mecliste gazetecilere açıklamalarda bulundu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Teklifte imzası bulunan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Antalya Milletvekili Atay Uslu ile açıklama yapan Muş, Meclis Başkanlığına sunulan 50 maddelik kanun teklifinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumla ilgili bazı maddelerin yanı sıra trafik güvenliğini artıracak, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesine imkan sağlayacak bazı düzenlemeleri içerdiğini belirtti. Trafik kazalarında çok fazla can kaybı yaşandığını, bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Muş, kanun teklifinde güvenlik korucularından 44 yaşını dolduranların emekli edilmesi ve yerlerine 30 yaşını doldurmamış, daha genç köy korucularının alınmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığını bildirdi.

Muş, söz konusu maddeyle güvenlik güçlerinin gençleştirilmesinin amaçlandığını vurguladı. Hurdaya ayrılan araçların trafiğe çıktığında tehlike oluşturabildiğine işaret eden Muş, "Bu araçların trafiğe çıkmasını caydıracak şekilde düzenlemeler yanında bir de 2 bin 18 lira idari para cezası getiriliyor. Bu araçlar trafikte yakalanırsa trafikten men edilecek." dedi. - Yasa dışı 'çakar' kullananlara para cezası Muş, teklifte, halk arasında "çakar" olarak bilinen ve siren takmak suretiyle vatandaşları rahatsız eden, onları tahrik eden bazı sürücülere ilişkin düzenlemenin yer aldığını ifade etti. Düzenlemenin, bu durumun önüne geçmek amacıyla yapıldığına işaret eden Muş, "Teklifimizde, mevzuatımızın izin verdiği kişilerin dışında bunları kullananlara bin 2 lira trafik cezası öngörüyoruz. Bir sürücünün, ilk yakalandığı tarihten geriye dönük 1 yıl içinde 3 kez bu şekilde yakalanması durumunda aracı 15 gün süreyle trafikten men edilecek. Yakalandığı anda da bu çakardır, sirendir, ses çıkaran bu cihazlar söktürülecek." dedi.

Vatandaşları rahatsız eden "abartılı egzoz" kullanımına ilişkin düzenlemenin kanun teklifinde yer aldığını söyleyen Muş, araçlarında bu tür egzozları kullananlara da bin 2 lira ceza verileceğini, araçların, ruhsata uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edileceğini belirtti. Muş, trafiğe muayenesiz çıkan araçların sürücülerine 235 lira, emniyet raporu verilmesi halinde trafikte seyir halinde yakalanan araçların sürücülerine ise 488 lira idari ceza verilmesini teklif ettiklerini dile getirdi. - Kırmızı ışık ihlali yapanlara yeni düzenleme Kazalara sebebiyet veren önemli konulardan olan kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin 235 lira idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklarını belirten Muş, "1 yıl içinde 3 defa kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetine 30 gün süreyle el konulması teklif edilecek. Aynı yıl içinde 3 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetine 45 gün, geriye dönük 1 yıl içinde 3 ve daha fazla kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetlerine ise 60 gün süreyle el konulacak." ifadesini kullandı.

Muş, aynı şekilde 2 kez veya daha fazla süreyle ehliyetine el konulan sürücülerin, tekrar ehliyetlerini alabilmeleri için psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının raporuna ihtiyaç duyacağını, buradan uygun rapor alarak ehliyetlerini geri alabileceğini kaydetti. - Trafikte 'makas atanlar' için yeni düzenleme Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere yönelik de yeni düzenlemelerin getirildiğini aktaran Muş, şöyle devam etti: "Emniyet şeridi, ambulans, itfaiye, polis tarafından kullanılan ya da kaza durumunda kullanılabilecek bir şerittir. Bunun dışında kullanımları bin 2 lira idari para cezası teklif ediyoruz. Aynı şekilde birden fazla şeridi değiştiren ya da halk arasında 'trafikte makas atmak' olarak bilinen ve ciddi şekilde sürücülerin dikkatini dağıtan, trafik güvenliğini zedeleyen maalesef bir sürüş şekli var. Bu sürüş şeklini yapan sürücüler de bundan böyle bin 2 lira idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar." Muş, tek yönlü karayollarında ters şeritten gelmenin, trafik ve sürücülerin güvenliğini ciddi şekilde etkilediğine dikkati çekerek, bu ihlali yapanlara bin 2 lira trafik cezası verileceğini bildirdi.

Otoyollarda, karayollarında sürekli şekilde sol şeridi ihlal eden sürücülere 235 lira para cezasıyla karşı karşıya kalacağını söyleyen Muş, sol şeridi sürekli ihlal eden kamyon ve çekicilerin sürücülerine ise bin 2 lira ceza verilmesinin öngörüldüğünü belirtti. - Trafikte drift yapanlara 5 bin 10 lira ceza Muş, karayollarında herhangi bir zorunluluk olmaksızın halk arasında "spin" ya da "drift" denilen, el freni çekmek suretiyle aracı kendi etrafında döndüren sürücülerin, 5 bin 10 lira idari cezaya çarptırılacağını belirterek, şunları ifade etti: "60 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak ve araçları 60 gün süreyle trafikten men edilecektir. Ayrıca 60 gün sonunda sürücü belgesini almak isteyen sürücülerin psikoteknik ve psikiyatri uzmanının değerlendirmesi sonucunda ehliyetini alabilmesine olanak sağlayacak raporu almaları gerekmektedir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye dönük 5 yıl içinde tekrar bu madde kapsamında bir ihlal gerçekleştirilirse bununla ilgili de ehliyetler ikinci defa alınırsa bu madde kapsamında ehliyetleri iptal ediliyor. Ehliyeti iptal edilen sürücüler tekrar ehliyetlerini alabilmeleri için bir sürücü kursuna yazılmaları, oradaki sınavları geçmeleri gerekmektedir. Sürücü kursuna yazılabilmeleri için tekrar psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanından muayene olup oradan uygun rapor almaları gerekmektedir."

Muş, seyir halindeyken cep telefonu ve buna benzer aygıtlar kullanan sürücülere 235 lira idari ceza verileceğini belirtti. Karayollarındaki denetim istasyonları tonaj ve ağırlık denetimi yaptığını hatırlatan Muş, "Bunlara artık takograf incelemesiyle ilgili denetim yetkisi getiriyoruz. Dolayısıyla ne kadar araç kullandığı, hangi hızlarda gidildiğiyle alakalı denetim yapma yetkisi vereceğiz." dedi. - Yaya geçidinde geçiş üstünlüğü yayalarda Kanun teklifinin önemli maddelerinden birinin, yaya ve sürücülerin, yaya geçidinde karşılaştıklarında hangisinin geçiş üstünlüğüne sahip olduğuyla ilgili olduğunu vurgulayan Muş, "Yeni getireceğimiz düzenlemeyle birlikte artık geçiş üstünlüğü tamamen yayalara geçmektedir. Yani bir yaya ayağını yaya geçidine attığı andan itibaren sürücüler durmak zorundadır. Buradaki sorumluluk sürücülere verilmektedir." ifadesini kullandı. Muş, teklifle amaçlarının, vatandaşın güvenli şekilde trafik güvenliğinin sağlanması, karşı karşıya kalınan üzücü olayların, can kayıplarının önüne geçmek olduğunu belirterek, "Teklifle cezaları çok daha caydırıcı hale getiriyoruz." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Muş, güvenlik korucularından 44 yaşını dolduranların emekli edilmesine ilişkin soruna, şu yanıtı verdi: "İsteğe bağlı bu teklifi getiriyoruz. İstemeleri halinde emekli olacaklardır. Aynı bölgede görev yapmak ve 30 yaşının altında olmak kaydıyla 44 yaşını dolduran güvenlik korucusunun emekliliği kabul etmesi halinde yerine oğlu ya da kardeşini alabileceğiz. Sayı gelecek olan talebe göre belirlenecektir. Daha önce 50 yaşını doldurunca bırakıyorlardı görevi, şimdi bunu 44'e alıyoruz. Buradaki amacımız güvenlik birimlerimizi gençleştirmek." - "Teklifimizi farklı kurumlardan da görüş alarak hazırladık" Muş, cezalara bakıldığında en yüksek cezanın drift atana verildiği ancak trafikte cep telefonuyla konuşana, makas atana bu kadar yüksek ceza verilmediği dile getirilerek, "Neden drift atanlara bu kadar ceza veriliyor da cep telefonuyla konuşana, makas atana bu kadar az ceza var?" sorusunu da yanıtladı. Kanun teklifini, farklı kurumlardan görüşler de alarak bu noktaya getirdiklerini aktaran Muş, şunları kaydetti: