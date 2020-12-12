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Araçla polisten kaçan maskesiz gençler alkollü çıktı

12.12.2020 19:31 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü ve arkadaşı kovalamaca sonucu kaza yaptıktan sonra yakalanırken, maskesiz yakalanan gençlerin alkollü olduğu belirlendi.Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokakta devriye atan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 BM 312 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Aksaray’da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü ve arkadaşı kovalamaca sonucu kaza yaptıktan sonra yakalanırken, maskesiz yakalanan gençlerin alkollü olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokakta devriye atan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 BM 312 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü polisten kaçarken, otomobilin sürücüsü ve polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Tatar Sokak çıkışından Küçük Bölcek Mahallesi 2613 Sokağa giren otomobil lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın otopark girişinde kaza yaparak durdu. Aracı bırakıp kaçmaya çalışan sürücü Muhammet Mustafa C. (20) ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Berat D. (20) polis ekiplerince yakalandı.

Alkollü olarak Covid testine gidiyorlarmış
Yaya olarak kaçmak isterken polis ekiplerinin peşlerinden kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalanan 2 gencin yapılan kontrollerinde alkollü oldukları tespit edildi. Kovalamacada maskesiz olarak yakalanan sürücünün trafik ekiplerince yapılan alkol muayenesinde 1.47 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sürücünün aday sürücü olduğu ortaya çıktı. 2 gencin Covid-19 testi vermek için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisine gitmek istedikleri öğrenildi. Her iki gence de polis ekiplerince maskesiz sokağa çıkmaktan dolayı 930’ar TL’den bin 860 TL para cezası kesildi. Ehliyetini kısa bir süre önce aldığı öğrenilen alkollü sürücünün ise ehliyet kazanım süresinin 2 yılı doldurmadığı gerekçesiyle yasal sınırın üzerinde alkollü olmasından dolayı bin 228 TL para cezası kesildi. Bununla birlikte ceza puanını dolduran alkollü aday sürücünün ehliyetine süresiz el konuldu.

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