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Araçlar adeta suda yüzdü! İlerlemeye çalıştılar ama...

10.08.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da bir anda başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları suyla doldurdu. Araçların adeta gölde ilerliyormuş gibi göründüğü bölgede arabanın içinde mahsur kalan vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. İş yerlerinin ve evlerin bodrum katlarının da su basmasına neden olan yağışla ilgili Kastamonu Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden uyarı geldi.

Mazgalların tıkanması sonucu oluşan su birikintisi nedeniyle suya gömülen araçların içinde mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Bozkurt ilçesinde araç içerisinde mahsur kalan sürücülerin yardımına belediye ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Ayrıca, İnebolu, Abana ve Bozkurt ilçesinde yollarda meydana gelen taşkın nedeniyle vatandaşlar pazar yerinde mahsur kaldı. Tarım arazileri zarar gördü.

UYARI YAPILDI

Kastamonu Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Abana'da metrekareye 110 kilogram yağış düşerken, Bozkurt'ta 103, İnebolu'da 64 ve Devrekâni Kuzköy mevkiinde ise metrekareye 43 kilogram yağış düştü. Diğer yandan, sağanak yağışların gece yarısı kuvvetleneceği bildirilerek su baskını, sel gibi olumsuz durumlara karşı da tedbirli olunması gerektiği söylendi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Kastamonu
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