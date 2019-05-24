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Araçlar alt geçitte mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 08:08 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde sabah 06.00 itibariyle etkili olmaya başlayan gök görültülü sağanak yağış hayatı felç etti.

Araçlar alt geçitte mahsur kaldı

İstanbul genelinde sabah 06.00 itibariyle etkili olmaya başlayan gök görültülü sağanak yağış hayatı felç etti. Pendik ilçesinde Aydınlı caddesi alt geçidinde mahsur kalan minibüs içindeki vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Sağanak yağış sonrası Pendik, Aydınlı Caddesi alt geçidinde biriken su da mahsur kalan minibüsteki altı kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Belediye ekiplerinin logar kapaklarını açarak su seviyesini indirmeye çalışmaları dikkatlerden kaçmazken alt geçidi kullanan vatandaşlar kaldırımdaki su seviyesinden dolayı mazgal diplerinden tutunarak zorlukla ilerledi. Öte yandan minibüsün içinin yarıya kadar su ile dolduğunu belirten vatandaş, "Geçeriz dedik bir anda su üstteki mangallara kadar geldi, arabanın içi de su dolmaya başladı kaldık orada. Araba zaten komple istop etti öyle kaldık. Arabanın içi yarıya kadar su aldı, altı kişi vardı arabada" dedi.
J.nayar

Araçlar alt geçitte mahsur kaldı

Araçlar alt geçitte mahsur kaldı

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