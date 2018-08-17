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Araçlar bayramda yola çıkmaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

GittiGidiyor'un verilerine göre, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte hafta sonuyla birleşen uzun tatil fırsatı, otomobil lastiği ve aksesuarına olan talebi artırdı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor’un verilerine göre, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte hafta sonuyla birleşen uzun tatil fırsatı, otomobil lastiği ve aksesuarına olan talebi artırdı.

e-ticaret sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinde kendi araçlarıyla seyahat edecek olanlar, otomobillerini yolculuğa hazırladı. 22 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan, ayda ortalama 83 milyon ziyaret alan Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un satış verileri, tüketicilerin bayram öncesi otomobil lastiği ve aksesuarlarına olan talebini ortaya koydu.

1-14 Ağustos'ta GittiGidiyor’da araç içi aksesuarların satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı. Bu kategoride en çok satılan ürünler ise sırt minderi, telefon tutucu ve araç içi düzenleyiciler oldu.

Aynı tarih aralığında lastik satışları geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat, motor yağı satışları ise 2,5 kat yükseldi. Tüm bu ürünler sırasıyla en çok İstanbul, Ankara, Bursa ve Gaziantep'ten satın alındı.

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- 9 günlük tatil satışları artırdı

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, "Hafta sonuyla birleşerek 9 gün olan bayram tatili öncesinde tüketicilerin hazırlıklarını tamamladıklarını görüyoruz. Kendi araçlarıyla tatile çıkacak olanlar, hem sorunsuz hem de konforlu seyahat için araç içi aksesuarlara ve otomobil lastiklerine yoğun ilgi gösterdi. Özellikle lastik satışları geçen yıla göre 3 kat, motor yağı satışları ise 2,5 kat yükseldi." ifadelerini kullandı.

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Gittigidiyor kurban bayramı

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