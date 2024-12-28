Araçlar kara gömüldü! Yollar ulaşıma kapandı 'Çok zorluk çekiyoruz' İllerden peş peşe görüntüler

Başkale ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle araçlar resmen kar altında kalırken, 88 kırsal mahalle ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının şehir merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiği ilçede Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güne karla uyanan esnaf, belediye ekiplerine yardımcı olup iş yerlerinin önlerini süpürerek, vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için çaba sarf etti.

Yollardaki ve kaldırımlardaki gizli buz tehlikesine karşı belediyesi kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

BİNGÖL'DE BİR İLÇENİN TÜM KÖY YOLLARINI ULAŞIMA KAPATTI

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde aralıksız yağan yoğun kar, hayatı felç etti.

İlçeye bağlı 48 köyün yolu kar nedeni ile ulaşıma kapandı.

Yer yer bir metreyi aşan kar nedeni ile büyük zorluk yaşayan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önleri ile araçlarını bin bir zorlukla temizlemeye çalıştı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, Karlıova Belediyesi ekipleri de ilçedeki kar birikintilerini kamyonlara yükleyerek şehir merkezinin dışına taşıdı.

Vatandaşlardan Ahmet Kanat, ‘’Dünden beri aralıksız kar yağışı var. 70-80 santimetrelik kar yağışı var. Bütün köy yolları kapalı şu anda. Çok zorluk çekiyoruz, Allah yardımcımız olsun, ekipler de yolları açmak için çalışıyor’’ dedi. (İHA)

HAKKARİ'DE 20 ARAÇLA KARLA MÜCADELE YAPILDI

Hakkari Belediyesi ise kent merkezinde 20 araç ile karla mücadele çalışması başlatarak mahalle yollarını açık tuttu.

Hakkari'de gece boyunca süren etkili kar yağışı sonucu belediye ekipleri sabaha kadar kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

İki günden bu yana etkili olan kar yağışı, dün gece saatlerinde etkisini iyice artırdı.

Hakkari Belediyesi Karla Mücadele ekibi 4 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 tuzlama aracı, 7 beko loder ve 4 loder olmak üzere 20 iş makinesi ile gece boyunca ana yollar ve caddelerde karla mücadele etti. Kar timleri çarşı merkezinde iş makinelerinin giremediği caddeleri küreklerin yardımı ile temizledi ve caddelerde tuzlama çalışması başlattı.

Hakkari il genelinde kar yağışı sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Buz pistine dönüşen yollar belediye karla mücadele ekipleri tarafından bir taraftan temizlendi diğer taraftan ise tuzlanma yaptı.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri sabah saatlerinden itibaren 11 köy, 40 mezra yolunun ulaşıma kapandığını yolların yeniden açılması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirttiler. (İHA)

İŞTE BAŞKALE'DEN KAR GÖRÜNTÜLERİ