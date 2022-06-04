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Araçlar suya gömüldü! Hayatı felç etti... Cadde ve sokaklar adeta göle döndü

04.06.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de aniden bastıran yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Aşırı yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken suya gömülen bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Suya gömülen bir aracı vatandaşlar iterek yolun kenarına çekti.

Araçlar suya gömüldü! Hayatı felç etti... Cadde ve sokaklar adeta göle döndü

Kırıkkale’de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı alt geçitlerde de büyük oranda su birikintileri oluştu.

SUYA GÖMÜLEN ARACI İTEREK YOLUN KENARINA ÇEKTİLER

Millet Bulvarı’nda ise bir araç yolda mahsur kaldı. Sürücüye yardım eden bazı vatandaşlar aracı iterek yolun kenarına çekti.

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Zabıta Müdürlüğü ve trafik ekipleri, bir süre Millet Bulvarı’nı araç trafiğine kapattı.

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Belediye ekiplerince, vidanjörlerle su birikintileri yoldan tahliye edildi.

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ÖĞRENCİLER STADYUM TRİBÜNÜNE SIĞINDI

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ise sığınacak yer ararken, bazıları da yağmur altında yürümeyi tercih etti.

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Yahşihan ilçesinde de etkili olan yağıştan korunmak isteyen öğrenciler de stadyum tribününe sığınarak yağmur altında şarkılar söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Kırıkkale
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