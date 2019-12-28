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  4. Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 05:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta iddiaya göre hızlı olan aracın lüks otomobile arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada, araçlar üstü üste çıktı. Yapılan testte ticari araç sürücüsü 1.66 promil alkollü çıkarken, bir kadın ise yaralandı.

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer istikametine seyir halinde olan S.C.M. idaresindeki hafif ticari araç, yine aynı yöne giden Mügehan Karadağ kullandığı otomobile arkadan çarptı.

ARAÇLAR ÜST ÜSTE ÇIKTI

Kontrolden çıkan otomobil refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Bu sırada savrulan otomobil arkadaki hafif ticari aracın üstüne çıktı. Kazada kadın sürücü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ayakta tedavi etti.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI

Polis, aşırı hızlı araç kullandığı ileri sürülen S.C.M.’ye alkolmetreye üflemesini istedi. Yapılan testte sürücünün 1.66 promil alkollü çıktığı belirlendi. Bunun üzerine sürücü, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

ARKADAŞINA SARILARAK AĞLADI

Işıklara yaklaştığı sırada arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan otomobilin sürücüsü Mügehan Karadağ ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen arkadaşına sarılarak ağlayan Karadağ'ı arkadaşları zor sakinleştirdi.

"EMNİYET KEMERİMİZ TAKILIYDI ÇOK ŞÜKÜR"

Hafif ticari aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Mügehan Karadağ kazayla ilgili, "Işıklarda trafik durunca bizim durmamızla arkadan hızla vurdu ve savurdu zaten. Direk olmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Arabada 2 kişiydik, emniyet kemerimiz takılıydı çok şükür" dedi.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

"ARKADAKİ ARABA ÇOK HIZLIYDI"

Kazayı gören başka bir sürücü ise, "Arkadaki araba aşırı hızlıydı. Öndeki arabaya arkadan hızlıca vurdu ve araba savruldu. Kazayı gördüm, hemen arkasındaydım. Sonra yardıma koştuk, bayan arkadaşları çıkardık. İki kişi vardı arabada" dedi.

(İHA / DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş trafik kazası

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