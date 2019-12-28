Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Işıklara yaklaştığı sırada arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan otomobilin sürücüsü Mügehan Karadağ ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen arkadaşına sarılarak ağlayan Karadağ'ı arkadaşları zor sakinleştirdi.

Polis, aşırı hızlı araç kullandığı ileri sürülen S.C.M.’ye alkolmetreye üflemesini istedi. Yapılan testte sürücünün 1.66 promil alkollü çıktığı belirlendi. Bunun üzerine sürücü, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ayakta tedavi etti.

Kontrolden çıkan otomobil refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Bu sırada savrulan otomobil arkadaki hafif ticari aracın üstüne çıktı. Kazada kadın sürücü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer istikametine seyir halinde olan S.C.M. idaresindeki hafif ticari araç, yine aynı yöne giden Mügehan Karadağ kullandığı otomobile arkadan çarptı.

"EMNİYET KEMERİMİZ TAKILIYDI ÇOK ŞÜKÜR"

Hafif ticari aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Mügehan Karadağ kazayla ilgili, "Işıklarda trafik durunca bizim durmamızla arkadan hızla vurdu ve savurdu zaten. Direk olmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Arabada 2 kişiydik, emniyet kemerimiz takılıydı çok şükür" dedi.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

"ARKADAKİ ARABA ÇOK HIZLIYDI"

Kazayı gören başka bir sürücü ise, "Arkadaki araba aşırı hızlıydı. Öndeki arabaya arkadan hızlıca vurdu ve araba savruldu. Kazayı gördüm, hemen arkasındaydım. Sonra yardıma koştuk, bayan arkadaşları çıkardık. İki kişi vardı arabada" dedi.

(İHA / DHA)

