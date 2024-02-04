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Araçlara silah doğrultup "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum" notuyla paylaşmıştı! Evinde yakalandı ardından tutuklandı

04.02.2024 20:19 | Son Güncelleme:
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İstanbul Zeytinburnu'nda motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ederek, araçlara silah doğrultan bir kişi görüntüleri sosyal medyada "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notuyla paylaşmıştı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri 19 yaşındaki S.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.

Araçlara silah doğrultup "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum" notuyla paylaşmıştı! Evinde yakalandı ardından tutuklandı

Sümer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde motosikletle seyir halindeyken havaya ateş açan ve seyir halindeki bir otomobile silah doğrulttuğu anları sosyal medya hesabından "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notu ile paylaşan S.A.(19), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemelerde, olayı gerçekleştiren S.A.'nın kullandığı silahın kurusıkı, kullandığı motosikletin ise başkasına ait olduğu tespit edildi.
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TUTUKLANDI

Yakalanarak polis merkezine götürülen S.A. hakkında genel güvenliği tehlikeye sokma ve silahlı tehdit suçlarından adli işlem başlatılırken, motosikletin sahibi M.E.Ç ise ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmaktan idari para cezasına çarptırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. (DHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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