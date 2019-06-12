Araçlara zulalanmış silah ve uyuşturucu böyle bulundu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da asayiş denetimi yapan polisler arama yaptıkları iki otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş silah ve uyuşturucu buldu. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde şüpheli gördükleri araçları durdurarak, arama yaptı. Araç içinde bulunan kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Ayrıca hatlı minibüsler de durdurularak yolcuların kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Polis, yapılan aramalarda lüks bir otomobilin açılır tavanında gizlenmiş ruhsatsız silah ile aracın kapı çıtalarının içine gizlenmiş mermi buldu. Ekipler arama yaptıkları bir başka araçta ise vites kutusunun içinde gizlenmiş poşette uyuşturucu buldu. Polis, araç sahiplerini gözaltına alırken şüphelilerin daha önce de ruhsatsız silah taşımak ve uyuşturucu bulundurmaktan sabıkaları olduğu öğrenildi. İstanbul emniyeti, denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği bilgisini verdi.

