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Araçlarda kışlık bakım için tam sırası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, araçlardaki kış bakımlarının önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bakımların önemine ve püf noktalarına dikkat çekti.

Araçlarda kışlık bakım için tam sırası

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, araçlardaki kış bakımlarının önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bakımların önemine ve püf noktalarına dikkat çekti. Mekanik ustası Mecit Bedir, motor bakımları yapılmayan araçların fazla yakıt tükettiğini aktardı.
Bornova ilçesindeki bir oto tamir dükkanında servis mekanik ustası olan Mecit Bedir, araçlarına kış bakımı yaptıracak sürücülere dikkat edilmesi gereken konulardan bahsederek tavsiyelerde bulundu.
Lastikler konusunda sürücülere tavsiyelerde bulunan Bedir, lastiklerde 3 milimetrelik bir derinlik değerinin olduğunu söyledi. Bedir, "3 milimetrenin altına düşen lastikler; fren tutuş mesafesinin uzatır, kayma riskini arttırır, yarılma ve patlama riski çok fazladır. Bunlar tehlike arz ettiğinden dolayı kullanıcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. Tabii sadece derinlik konusunda değil lastiğin tarihi de önemlidir. Bir lastiğin kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın 4 yıl ömrü vardır. Lastiklerin dişleri düzgün olabilir fakat eski lastikler tehlike oluşturabilir. Neden? Lastik küçük bir aksam olduğundan dolayı hava şartlarından etkilenebilecek bir durumu vardır. Çatlama riski çok fazladır. O yüzden bir lastiğin 4 yıl veya en fazla 50 bin kilometre kullanıldıktan sonra değiştirmekte fayda var" ifadelerini kullandı.

Bakımları tam olan araçlar performans ve maddi olarak faydalı
Motor bakımlarının önemine dikkat çeken Mecit Bedir, "Bu işlemin içinde; motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, mazot filtersi vardır. Araç benzinli ise benzin filtrelerinin mutlaka değişmesi gerekiyor. Bakımları tam olan bir aracın performansı çekişi iyiyken, yakıtı her zaman için düşük seviyededir. Dizel araçların hava filtreleri çok büyük önem taşır. Yazın toz ve topraktan dolayı hava filtreleri çok çabuk tıkanma yapar. Bu da yakıtın fazla gitmesi ve motorun içine girebilecek pisliklerden dolayı motorda aşınma olabilir. Polen filtreleri de araçlar için önemlidir. Polen filtreleri klimalarda vardır. Bu filtreler tıkanınca bakteri üretir ve aracın içinde bu havayı solumanıza sebebiyet verir. Polen filtrelerinin değişiminin sürekli olarak yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hava şartlarına uygun antifriz bulundurulmalı
Araçlardaki doğru antifriz kullanımının önemine dikkat çeken Bedir, "Soğuk olan iklimlerde bulunan araçların antifriz değerlerinin ve su derecesinin önemli olduğunu görüyoruz. Araç üzerine hava şartlarına uygun olan antifrizleri kullanarak bunun da önlemini alabiliriz. Araçlarda antifriz değerleri düşükse, motor soğuk havalarda çok büyük zararlar verebilir. O yüzden her araçta mutlaka yaz ve kış olmak üzere antifriz bulundurmak zorunludur" dedi.

Kışın araçları çalıştırdıktan sonra beklemekte fayda var
Kış aylarında araçları çalıştırdıktan hemen sonra yola çıkmanın araçlar için iyi olmayacağını söyleyen Bedir, son olarak şu ifadelere yer verdi:
"Motordaki yağın bir ısınma derecesi vardır. Isınma derecesinin ayarladıktan sonra bekleme süremiz 2 ile 5 dakika arasında değişir. Bu konu dizel araçlarda önemlidir. Marşa bastığımız anda yola devam etme düşüncesinde olursak, motorda aşınmalar ve arızalar söz konusu olabilir. O yüzden aracı çalıştırdıktan sonra beklemenin faydası var."

Araçlarda kışlık bakım için tam sırası

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