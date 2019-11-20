Araçlarda ‘kışlık bakım’ uyarısı

Kış aylarının gelmesi ile birlikte araçlara yapılması gereken bazı bakımlar yapılmadığı zaman, ciddi hasarların ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Türkiye’de yaklaşık 23 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısı, trafikteki yerini korurken araçların bakımları ciddi önem arz ediyor. Yaz aylarında kullanıldığı gibi kışın da çok sık kullanılan araçlara, havaların soğuması ile birlikte uygulanacak bazı işlemler, hem motorun ömrünü uzatıyor hem de zamanla oluşabilecek zararların önüne geçiyor.

Antifriz kış aylarında araçlar için hayati önem taşıyor

Kış aylarında araçlarda yapılması gereken uygulamaların en başında kış lastiklerini taktırmak gelirken kışlık bakımlar da adeta hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre, termometrelerin sıfırın altına düşmesiyle antifriz olmadığı için donan motor sıvıları, motor bu şekilde çalıştırıldığı takdirde aracın modeline göre kimi zaman yaklaşık 20 bin TL’ye kadar masrafa yol açabiliyor. Aracın marka ve modeline göre fiyatları değişen kışlık bakımlar ise hem motorun ömrünü hem de ilerleyen zamanlarda oluşabilecek yüksek maliyetlerin önüne geçiyor.