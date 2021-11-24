Araçlarda kötü koku nasıl önlenir diyip temizlik ve araba kokusu önerileri

Arabalar gündelik hayatta pek çok işe yarar. Çoğumuz çocukları okuldan almak, markete gitmek ya da rutin diğer görevler için onlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu gibi durumlar arabaların sık sık vakit geçirdiğimiz bir yere dönüşmesini sağlıyor. Ancak bu kadar çok ihtiyacımız olan arabalarımızın kötü kokmasını ve bizi rahatsız etmesini istemiyorsak onları düzenli olarak temizlememiz gerektiğini unutmayalım. Siz de edineceğiniz birkaç malzeme ile arabanızı çok daha temiz ve ferah bir alana dönüştürebilirsiniz.

1. Arabanızda ne var ne yoksa çıkarmakla başlayabilirsiniz!

Aracınızı temizlemeye karar verdiniz ve "Nereden başlasam?" diye mi düşünüyorsunuz? İlk işiniz arabanızdaki bütün eşyaları dışarı çıkarmak olabilir. Biliyoruz, ilk bakışta çok zor bir iş gibi gözüküyor fakat bu adımın işlerinizi ne kadar kolaylaştırdığına inanamayacaksınız. Torpidodan bagaja, paspaslardan bozuk paralara kadar arabanızın içinde ne varsa bir süreliğine başka bir yere koymayı deneyin. Bu sayede temizliğinizi çok daha rahat ve kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca araba temizliğine başlamadan önce bir kova ılık su hazırlamayı unutmayın. Bu su hem iç hem de dış temizlik için önemli!

2. Araç süpürgeleri işin büyük bir kısmını halleder!

Arabanızın içini temizlerken ilk olarak dikkat etmeniz gereken noktalardan biri koltukları çok fazla ıslatmamak olabilir. Araç süpürgelerini kullanarak arabanızı kir ve tozdan arındırabilir ve su ihtiyacınızı en aza indirebilirsiniz. Bu noktada Black & Decker Araç Süpürgesi, araç içerisinde her yere ulaşmanızı sağlayacak 5 metre kablosu ve yüksek hazne kapasitesi ile aradığınız ürün olabilir. 12.5 Watt motor gücüne sahip bu ürün, muhteşem emiş gücü ile etkili bir araba temizliği için ideal bir performans sunuyor.

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3. Doğru bez seçimi ile araç temizliği çok daha kolay!

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Aracınızın her yerini süpürge ile temizlemek pek mümkün değil. Bazı yüzeyler için mutlaka bez kullanmak gerekir. Bu noktada mikrofiber bezleri tercih ederek çok daha etkili ve kolay bir temizlik deneyimi yaşayabilirsiniz. Vileda Colors Mikrofiber Bez, üstün emici gücü ile kimyasallara bile gerek duymadan temizlik yapmanızı sağlar. Bu bez ince iplik dokusu sayesinde en küçük yerleri bile derinlemesine temizler ve en iyi sonucu garanti eder.

Hem ıslak hem de kuru olarak kullanabileceğiniz bu bezi daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

4. Bezlerinizin ulaşamadığı yerler için fırçaları deneyin!

Araba temizliği, ev temizliğinden çok daha farklı bir süreç gerektirir. Örneğin, bezler de arabadaki her yeri temizlemek için yeterli olmaz. Arabanızda bez ile temizlemeyeceğiniz alanlar için kuru fırçalardan yardım alabilirsiniz. Bu noktada Anself Araba Temizleme Seti ile aracınızı çok daha kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Beş farklı fırça boyutu ile ihtiyaçlarınızı karşılayan bu ürün, eliniz ile ulaşamayacağınız dar alanlar için muhteşem bir performans sunar.

Yumuşak kıllı fırçası sayesinde deri gibi hassas yüzeylerde bile kullanabileceğiniz bu fırça setine sahip olmak için tıklayın!

5. WD-40 ile araç içi temizliğinizi rahatlıkla yapabilirsiniz!

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Arabanızın içini temizlerken kapı kenarları gibi detayları unutmamanız gerekir. Bu gibi yüzeylerde rahatça kullanabileceğiniz bir temizleyici, işleri sizin için çok daha kolay bir hale getirebilir. WD-40, bu noktada hem sizin hem de arabanız için doğru ürün olabilir. Bu sprey sayesinde gösterge panelinden konsoluna, kapı kenarlarından pervazlara kadar pek çok alanı saniyeler içerisinde temizleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken WD-40 spreyi sıkmak ve mikrofiber bez ile silmek.

Arabanızı toz birikmesinden de koruyan bu spreyi daha detaylı olarak incelemek ve satın almak için tıklayabilirsiniz.

6. Koltuklarınız için: Sonax Araç İçi Temizleyici

Arabanızdaki yüzeyler kadar önem arz eden koltuklar, pek çok kir ve kötü kokunun sebebi olabiliyor. Bu nedenle koltuklarınızı temizleyeceğiniz deterjanı seçerken daha özenli olmanızda fayda var. Sonax Araç İçi Temizleyici, özel olarak geliştirilmiş formülü ile inatçı kir ve lekelerle savaşır ve materyalin dokusuna ya da rengine hasar vermeden mükemmel bir hijyen sağlar. Özellikle çevresel etmenler ile toz, yağ veya yemek kalıntısı gibi kirlere maruz kalan koltuk döşemeleriniz için mükemmel bir tercih olan bu temizleyici, aynı zamanda ortamdaki hoş olmayan kokuları ortadan kaldırır ve ferah bir alan yaratır.

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7. Hava temizleyicilerin gücünden faydalanın!

Eğer arabanızın içindeki havadan rahatsızsanız, arabanızı hava temizleyici ürünler ile tanıştırabilirsiniz. Bu noktada CUTICATE Araba Difüzörü, havadaki statik elektrik ve tozu ortadan kaldırarak sizi rahatlatır. Havadaki nem oranını otomatik olarak ayarlayan bu ürün, kuru göz ve ciltler için doğru bir tercih olabilir. Hassas düğmesi sayesinde led ışıklarının ve püskürtme derecesinin ayarını yapabileceğiniz bu hava nemlendiriciyi USB kablosu ile herhangi bir teknolojik alet üzerinden çalıştırabilirsiniz.

Otomatik kapanma özelliği sayesinde de rahat bir kullanım sağlayan bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

8. Klima filtrelerini temizlemeyi veya değiştirmeyi deneyin!

Araba klimasından gelen hava, toz ve kir parçacıkları taşır ve bu durum klima filtrelerinin zaman içerisinde kirlenmesine ya da hasar görmesine sebep olur. Eğer araç içerisindeki kötü koku devamlı olarak sizi rahatsız ediyorsa bunun sebebi klima filtreleri olabilir. Dolayısıyla zaman zaman havalandırma kanallarını temizlemenizde fayda var. Bunun için öncelikle klimanızı en yüksek seviyede çalıştırın ve o çalışmaya devam ederken klima ızgarası ve deliklerini silin. Yumuşak uçlu ince fırçalar bu aşamada sizin için kullanışlı olabilir. Eğer sorun hala devam ediyorsa arabanızı detaylı bir bakıma götürmeniz hem sizin hem de arabanızın sağlığı için gerekli olabilir.

9. Daima temiz ve ferah kokan bir araba için farklı kokulara bakın!



Araba kullanımı için özel olarak tasarlanmış Febreze Car Hava Ferahlatıcı Hava Kokusu ile gittiğiniz her yere ferahlık götürün. Kötü kokuları maskelemekten ziyade onları yok eden ve yerine canlı bir koku bırakan bu ürünü aracınızın havalandırmasına kolayca takabilirsiniz. Film teknolojisi sayesinde arabanızın havalandırma kanalına girerek ferah bir koku yayan Febreze Car Hava Ferahlatıcı, arabanız için 30 güne kadar yoğun bir tazelik sağlar.

Ayarlama butonu ile koku yoğunluğunu kontrol edebileceğiniz bu hava kokusunu daha detaylı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

10. Arabanız için kurallar belirleyin!

Arabanızın içindeki kir ve kötü kokudan endişe duyuyorsanız, arabanıza özel bazı kurallar belirlemeniz sizin için daha iyi olabilir. Örneğin; arabada yemek yememek, sadece kapaklı içecekler içmek, yağmurlu günler için galoş bulundurmak ya da arabada çöp bırakmamak bu kurallardan birkaçı olabilir. Bu sayede çok sık araba temizleme işlemi yapmanıza gerek kalmaz ve arabanızı çok daha uzun süre temiz tutabilirsiniz. Ancak bu noktada bu kuralları arabanızı kullanan diğer insanlara da kabul ettirmeniz gerektiğini unutmayın çünkü sadece bu şekilde kurduğunuz düzeni devam ettirebilirsiniz.

