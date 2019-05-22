Araçlardan hırsızlık yapan hükümlü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan ve hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen kişi cezaevine gönderildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede park halindeki araçların camlarını kırarak araçlardan hırsızlık yapan bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis ekipleri, Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği baskında şüpheli H.İ.K'yi yakaladı.

Şüphelinin hakkında 6 ayrı suçtan toplam 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ilçede 13 ayrı otodan hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan ve bu suçtan da tutuklanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Bu arada, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin park halindeki bir aracın yanına yaklaştığı ve aracın arka kapısının camını kırarak hırsızlık yaptığı görülüyor.

